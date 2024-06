Tusenvis markerte pride i Warszawa, Roma, Aten og Zürich

Under parolen «Tiden for likestilling er nå» krevde demonstrantene i Warszawa at likekjønnede par får inngå sivilt partnerskap og at alle kan få gifte seg.

– Warszawa er en smilende, tolerant og europeisk by, sa hovedstadens ordfører Rafal Trzaskowski, som selv deltok i det som i Warszawa heter likestillingsparaden.

I Zürich i Sveits deltok godt over 20.000 mennesker i pride-paraden, ifølge politiet. Her var hovedparolen i år krav om juridiske rettigheter for polyamorøse og åpne forhold. Paraden gikk fredelig for seg, men seks sveitsere og en tysker ble pågrepet for å slippe flygeblader med homofobiske budskap fra en drone.

I Hellas' hovedstad Aten møtte rundt 5500 opp til paraden i sentrum, opplyser politikilder til nyhetsbyrået AFP. De krevde at regjeringen tar grep for å få til reell sosial endring etter legaliseringen av likekjønnet ekteskap og adopsjon i februar.

I Roma feiret LHBT-samfunnet pride-paradens 30-årsdag. Titusenvis marsjerte gjennom den italienske hovedstaden i fargerike antrekk mens de viftet med flagg, danset og sang. Mange av plakatene gjorde narr av pave Frans, som i mai rykket ut og beklaget etter at italienske medier skrev at han hadde vitset med et nedsettende begrep for homofile.

Les også: Spår Trump-nederlag: – Biden vet nøyaktig hva han gjør

Les også: Generalen tordner mot Putin: – Uakseptabelt

Les også: Ekspert: Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump (+)