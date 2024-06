Støtten til væpnet kamp øker blant palestinerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Målingen som er gjort av Palestinian Center for Policy and Survey Research, viser at støtten til væpnet kamp på tre måneder økte med 8 prosentpoeng til 54 prosent av befolkningen på Vestbredden og i Gaza.

Samtidig økte støtten også til Hamas, med 6 prosentpoeng til 40 prosent. Fatah, som ledes av president Mahmoud Abbas, støttes av 20 prosent av palestinerne.

Målingen ble gjennomført åtte måneder etter at krigen startet da Hamas-krigere stormet Sør-Israel, drepte nærmere 1200 mennesker og tok rundt 250 gisler. Over 37.000 palestinere er siden drept av Israel.

Ifølge målingen mener to tredeler av de spurte at angrepet i oktober i fjor var en riktig beslutning, en nedgang på 4 prosentpoeng. Nedgangen var i Gaza, der 57 prosent støtter angrepet, mens 71 prosent støttet i mars.

Walid Ladadweh i ledelsen av målingsinstituttet sier at den økte støtten til Hamas og væpnet kamp er en konsekvens av Israels ødeleggende krig, selv om økningen ikke er stor.

Han mener svarene viser misnøye med den palestinske selvstyremyndighetens strategi med å forsøke å oppnå en palestinsk stat gjennom forhandlinger. Selvstyremyndigheten avviser væpnet kamp.

Mens Abbas har satset på forhandlinger, har Israel utvidet bosetningene på den okkuperte Vestbredden og motsatt seg en palestinsk stat, og fredsprosessen framstår dermed som døende.

Over 60 prosent av de spurte støtter at selvstyremyndigheten oppløses, mens 89 prosent vil at Abbas går av, mot 84 prosent i mars.