Prinsesse Kate håper å delta ved militærparade for kong Charles

Trooping the Colours er en årlig parade og inspeksjon som holdes i juni og er en offisiell markering av den britiske monarkens bursdag – uansett når på året bursdagen faktisk er. Årets parade holdes lørdag 15. juni.

Nylig beklaget prinsessen overfor gardekompaniet Irish Guards, der hun er æresoberst, at hun ikke kunne være til stede ved deres siste øving før paraden.

Den 42 år gamle kona til tronarvingen prins William sier hun har «gode dager og dårlige dager» i forbindelse med cellegiftbehandlingen. Tidligere i år fortalte prinsessen at hun siden februar har fått behandlingen for kreft, men hun har ikke sagt hva slags kreft det er snakk om.

Kong Charles, som for øvrig har bursdag 14. november, er glad for at Kate har valgt bursdagsparaden til å komme tilbake i offentlighetens søkelys, om enn for en kort periode.

– Jeg håper å kunne være med på noen offentlige arrangementer i sommer, sier prinsessen, som samtidig understreker at hun ikke er ute av faresonen ennå. Hun regner med at hun har «ytterligere noen måneder» med behandling foran seg.

