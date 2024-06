Meta utsetter omstridt KI-praksis i Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utsettelsen gjelder Europa og kommer etter en forespørsel fra det irske datatilsynet, skriver Meta i en pressemelding fredag.

– Vi er skuffet over forespørselen Irlands datatilsyn har fremsatt på vegne av europeiske tilsynsmyndigheter, særlig fordi vi tok inn tilbakemeldinger om reguleringer og informerte tilsynene i mars, skriver Meta, som mener utsettelsen er et skritt tilbake for innovasjon og konkurranse innen KI-utvikling.

– Vi har fortsatt stor tiltro til at vår fremgangsmåte er i tråd med europeiske lover og reguleringene. KI-opplæring er ikke unikt for våre tjenester, og vi er mer åpne enn de fleste av vår konkurrenter, skriver selskapet videre.

Datatilsynet i Norge er fornøyd med at den omstridte planen om å trene kunstig intelligens på brukernes bilder og poster utsettes.

– Dette hadde ikke skjedd uten massivt press, blant annet gjennom klage fra Forbrukerrådet og den østerrikske personvernorganisasjonen for digitale rettigheter noyb, sier direktør Inger Lise Blyverket i Datatilsynet.

– Vi mener Meta mangler lovlig grunnlag til å behandle brukernes personopplysninger til å trene opp KI-modeller. De færreste hadde da også forestilt seg at bilder av barn og familie, fest og ferie og alle mulige statusoppdateringer skulle benyttes til å trene KI, sier hun.

Etter planen skulle selskapet fra 26. juni begynne å la en KI-modell trene på offentlige innlegg, bilder og kommentarer fra brukerne i selskapets sosiale medier.

