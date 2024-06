Eldre kvinne ble første dødsoffer for hetebølge på Kypros

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helsepersonell sier kvinnen døde på sykehus i hovedstaden Nikosia. Fem andre eldre pasienter behandles med alvorlige symptomer på heteslag.

Talsperson Charalambos Charilaou sier til mediene at kvinnen fikk hjertestans to ganger etter ankomst til akuttmottaket.

– Etter å ha undersøkt hendelsen konkluderte legene der med at hjertestansen skyldtes heteslag, sier Charilaou. Han sier sykehuset de siste dagene har håndtert flere tilfeller der folk er slått ut av varmen.

Fredag utstedte myndighetene sitt første røde farevarsel for ekstrem varme, og meteorologene bekreftet at temperaturen nådde 45 grader. Det er den varmeste junidagen som noen gang er målt på øya, som er et yndet feriemål øst i Middelhavet.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)