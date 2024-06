120 millioner på flukt verden over, ifølge FN

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er tolvte år på rad at FNs flyktningbyrå registrerer et rekordhøyt antall mennesker på flukt. I torsdagens rapport fremgår det at konflikten i spesielt Sudan, men også Gaza og Myanmar, har bidratt til den siste økningen.

Tallet omfatter situasjonen ved utgangen av mai i år. Økningen fra i fjor er på seks millioner mennesker, ifølge rapporten.

– Bak disse dystre og økende tallene ligger utallige menneskelige tragedier. Denne lidelsen må motivere det internasjonale samfunnet til å handle raskt for å ta tak i de grunnleggende årsakene til tvungen fordrivelse, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

– Det er på høy tid at krigførende parter respekterer krigens grunnleggende lover og internasjonal lov. Uten bedre samarbeid og målrettede innsats for å håndtere konflikter, menneskerettighetsbrudd og klimakrisen, vil antallet fordrevne fortsette å stige, noe som vil føre til ny elendighet og kostbare humanitære tiltak, sier Grandi.

