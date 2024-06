USA signerer sikkerhetsavtale med Ukraina torsdag

– Ukraina må være i stand til å forsvare seg og avskrekke fremtidig aggresjon, sier Sullivan til journalister om bord på president Joe Bidens fly på vei til Europa.

– Lederne vil signere en bilateral sikkerhetsavtale, som gjør det tydelig at vår støtte vil vare langt inn i fremtiden. Vi vil vise at USA støtter det ukrainske folket, at vi står ved deres side og at i vil fortsette å ta tak i deres sikkerhetsbehov. Det vil denne avtalen vise, sier Sullivan.

– Vi er kommet langt i vårt samarbeid med USA, og hele teamet har gjort en kjempejobb med å gjøre denne avtalen mulig, sier Andrij Jermak, som er stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men den inneholder ingen forpliktelser om å sette inn amerikanske soldater, sier Sullivan, som legger til at den omfatter våpen og støtte til Ukraina.

Sikkerhetsrådgiveren sier signeringen også er et signal til Russlands president Vladimir Putin om USAs besluttsomhet.

Kunngjøringen kommer dagen før G7-toppmøtet i Italia, der president Joe Biden skal delta. Dit kommer også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. De to presidentene skal også ha et bilateralt møte på sidelinjen av toppmøtet.

Flere andre land har også inngått sikkerhetsavtaler med Ukraina i kjølvannet av Russlands fullskalainvasjon for over to år siden. Blant annet har de fem nordiske landene hver for seg signert slike avtaler med det krigsherjede landet.

