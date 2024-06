De franske Republikanernes leder ekskluderes fra partiet

Forslaget om å samarbeide med Marine Le Pens ytre høyre-parti sendte sjokkbølger gjennom fransk politikk og ble altså heller ikke godt mottatt i egne rekker.

Onsdag ettermiddag sier partisekretær Annie Genevard at Ciotti er ute av partiet.

– Republikanerne vil presentere det franske folket for tydelige og uavhengige kandidater til valget 30. juni og 7. juli, sier Genevard etter at en enstemmig politisk komité i partiet gikk imot Ciotti. Genevard er parlamentariker og er en av dem som inntil videre skal dele på å lede partiet.

Ciotti bedyrer på sin side at han fortsatt er partiets leder. I et innlegg på X skriver han at komitévedtaket er «et åpenbart brudd på våre retningslinjer», og hevder at det er ulovlig og ugyldig.

Tidligere på dagen stengte Ciotti partiets hovedkontor og skal ha gitt de ansatte beskjed om å komme seg ut innen klokken 12. Mens Le Parisien skrev at det skulle holdes krisemøte senere på dagen, hevdet Ciotti at stengingen ble gjort av hensyn til sikkerheten til partiets folk.

Konservative Republikanerne og partiets forløpere har lenge vært ansett som styringspartier og har gitt Frankrike presidenter som Jacques Chirac og Nicolas Sarkozy. De siste årene har partiet havnet i en skvis mellom president Emmanuel Macrons sentrumsbevegelse og ytre høyre.

