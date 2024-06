Sjokk i Frankrike: Konservativ partileder vil samarbeide med ytre høyre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi sier de samme tingene, så la oss slutte å dikte opp innbilte motsetninger, sa Ciotti i et TV-intervju tirsdag.

– Det store flertallet av velgerne våre ønsker dette. De sier til oss: Gjør en avtale, la han til.

Ciotti åpnet dermed for å gå i allianse med Le Pens parti Nasjonal samling før valget som president Emmanuel Macron har besluttet skal holdes i sommer.

Dette er historisk i Frankrike, hvor lederne for de mer tradisjonelle partiene inntil nå har nektet å samarbeide med ytre høyre.

Risikerer splittelse

Le Pen, som i en årrekke ledet Nasjonal samling, roser Ciotti for det hun kaller et modig valg. Hun håper et betydelig antall republikanere vil følge lederens nye linje.

Men flere andre sentrale republikanere sier kontant nei til noen form for samarbeid.

Republikanernes leder i Nasjonalforsamlingen, Olivier Marleix, mener Ciotti må trekke seg.

Partifellen Philippe Gosselin varsler at både han og andre medlemmer nå vil forlate partiet og i stedet danne en ny gruppering.

– For meg er det utenkelig med så mye som en antydning til avtale, eller en antydning til allianse, selv lokalt eller mellom personer, sier Gosselin.

– Minner om Nazi-avtale

Ciottis utspill ble raskt fordømt av Macrons parti Renessanse. Innenriksminister Gérald Darmanin hevder det foreslåtte samarbeidet minner om München-avtalen som Frankrike og Storbritannia inngikk med Nazi-Tyskland i 1938.

Republikanerne ble stiftet av tidligere president Nicolas Sarkozy i 2015. Partiet har røtter tilbake til Charles de Gaulles parti etter andre verdenskrig.

I dag er imidlertid Republikanerne en skygge av sitt gamle selv med langt færre representanter i nasjonalforsamlingen.

Høyt spill

At det skal holdes nyvalg i Frankrike i sommer, ble besluttet av president Emmanuel Macron etter EU-valget i helgen.

Macrons allianse gikk på et smertefullt nederlag med knappe 15 prosent av stemmene i Frankrike. Dette var bare halvparten av oppslutningen til Nasjonal samling.

Overraskende reagerte Macron med å skrive ut nyvalg. Han håper å vinne tilbake flertallet i nasjonalforsamlingen, men mange kommentatorer mener planen er svært risikabel.

Også flere av Macrons partifeller skal være skeptiske, og blant dem er angivelig statsminister Gabriel Attal. Han lover å gjøre sitt ytterste for «å unngå de verste».

Statsministeren advarer også om at «det ekstreme høyre står ved maktens porter» og at svært mye derfor står på spill i sommerens valg.

