Turbulensofre får erstatning fra Singapore Airlines

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi tilbyr 10.000 dollar i kompensasjon til passasjerer som pådro seg mindre skader under hendelsen. Vi har invitert passasjerer som fikk mer alvorlige skader til samtale om et kompensasjonstilbud, står det i en uttalelse fra Singapore Airlines tirsdag.

– Passasjerer som etter medisinsk vurdering har pådratt seg alvorlige skader, og som medfører langvarig medisinsk hjelp, og som ber om økonomisk bistand, tilbys en forhåndsutbetaling på 25.000 dollar for å dekke umiddelbare behov, et beløp som vil inngå som del av enhver endelig avtale, står det videre.

Mange fortsatt på sykehus

En 73 år gammel mann døde, trolig av hjerteinfarkt, og flere titalls ble skadet da flyet på vei fra London til Singapore 20. mai havnet i det som beskrives som en plutselig og ekstrem turbulens over Myanmars luftrom. Flyet ble deretter omdirigert og landet i Bangkok i Thailand.

Passasjerer har sagt at kabinansatte og folk som ikke hadde på seg setebelte, ble kastet rundt mot taket i flyet med så voldsom kraft at taket slo sprekker innvendig noen steder. Et sykehus i Bangkok som fortsatt behandler passasjerer, har opplyst at det dreier seg om ryggmargsskader, hjerne- og kranieskader.

Per 4. juni, mer enn to uker etter hendelsen, var 20 passasjerer fortsatt innlagt på flere sykehus i Bangkok. Det var 211 passasjerer og en besetning på 18 om bord.

Falt 56 meter, ikke 1800 meter

En foreløpig granskingsrapport fra Singapores samferdselsdepartement peker at plutselig endring i tyngdekraften og et høydefall på 54 meter trolig førte til at passasjerer og kabinansatte svevde rundt i kabinen.

Flere medier meldte først at flyet falt fra en høyde på 37.000 fot til 31.000 fot under turbulensen. Men flysporingsnettstedet Flightradar24 har analysert hendelsen og påpeker at denne opplysningen er uriktig.

Flyet var riktig nok utsatt for turbulens også under nedstigningen som fulgte, men det selve nedstigningen var standard prosedyre til et nytt og lavere høydenivå, kontrollert av flyets autopilotsystem, slår nettstedet fast.

Nedstigningen på 6000 fot, om lag 1800 meter, tok rundt 3 minutter, ifølge flyselskapet selv.

Les også: Advarer: – Putin kan gå mot Natos «svake punkt»