Pride-deltakere i Thailand feirer viktig gjennombrudd

Pride-feiringen i Thailand ble sparket i gang med en parade som fylte den ene siden av en større gjennomfartsvei i et av de travleste distriktene i Bangkok i flere timer.

Feiringen av LHBT-samfunnet har blitt støttet av både politikere, offentlige etater og noen av landets største selskaper, som har blitt offisielle partnere eller sponsorer for feiringen.

Ann «Waaddao» Chumaporn, som har vært arrangør av Bangkok Pride siden 2022, sier til nyhetsbyrået AP at hun håper paraden kan være en plattform som lar alle rope ut ønsker og uttrykke hvem de egentlig er.

Hun mener det thailandske samfunnet har endret seg mye bare de siste ti årene, og at pride nå er blitt som en moteriktig trend.

Første feiring i 1999

Delvis takket være arbeidet til Waaddao kan et lovforslag som vil gi fulle juridiske, økonomiske og medisinske rettigheter til ektefeller uansett kjønn, bli realitet en gang i år.

Men den offentlige feiringen av seksualitet- og kjønnsmangfold har ikke alltid vært så populær i Thailand, til tross for at landet lenge har blitt ansett som et LHBT-vennlig land.

Den første store pride-feiringen i Thailand ble avholdt i halloweenhelgen 1999, og hadde navnet «Bangkok Gay Festival». Den ble organisert av Pakorn Pimton, som forteller at han lot seg inspirere av pride-parader han hadde sett på sine utenlandsreiser, og han ønsket at Thailand også skulle ha en.

Men det var vanskelig å organisere et slikt arrangement den gang, da det thailandske samfunnet var mye mindre åpent, sier han.

– Alle sa til meg og kjæresten min at det ville være umulig, forteller han til AP.

Avvist

Noen politibetjenter han kontaktet i forbindelse med arrangementet, var greie, men det var andre som ga ham stygge blikk eller var avvisende, forteller Pakorn. Han husker han hørte en politibetjent si: «Hvorfor må du i det hele tatt gjøre dette? Disse «katoey …".

«Katoey» kan grovt oversettes til «mannedame» på norsk, og har blitt brukt som en fornærmelse mot transpersoner eller homofile menn med et feminint utseende. Ordet har siden blitt overtatt av LHBT-samfunnet i Thailand, som har gjort det mer positivt ladet.

Etter å ha fått tillatelse til å arrangere festivalen, prøvde Pakorn å kontakte TV-kanaler for å reklamere og sponsorer som kunne betale, men alle avviste ham.

– Den var ingen mobiltelefoner, ingen Facebook, ingenting på den tiden. Alt jeg hadde var plakater som jeg hang opp på homobarer, sier han.

Tusenvis

Av den grunn var det litt forvirrende for Pakorn da tusenvis av mennesker, både fra Thailand og utlandet, dukket opp til feiringen i fargerike antrekk og med flott dekorerte paradebiler.

Arrangementet fikk oppmerksomhet i mediene både innenlands og utenlands, både som Thailands første pride-parade og en av de første i Sørøst-Asia. Det ble beskrevet som energisk og kaotisk, ikke minst fordi politiet ikke sperret av gaten for trafikk: Deltakere, dansere og paradebiler måtte veve seg gjennom busser, biler og motorsykler i bevegelse.

Pakorn fortsatte å arrangere pridefeiringen i flere år, men måtte til slutt gi seg.

– Var som en fest

Det var først nylig at den politiske betydningen bak begrepet «pride» fikk plass i arrangementet, sier Vitaya Saeng-Aroon, direktør for organisasjonen Diversity In Thailand.

Tidligere var det ikke mange organiserte LHBT-grupperinger som ble med, så det var ingen slagord å se i paraden.

– Det var som en fest bare for moro skyld, sier Saeng-Aroon.

Nå har paraden en mer politisk undertone da den blir arrangert av folk som Waaddao, som lenge har jobbet for å øke bevisstheten i samfunnet rundt likestilling og mangfold.

Protester

Waaddao sier at hun ble inspirert til å lede paradeorganiseringen etter å ha deltatt i de ungdomsledede, prodemokratiske protestene i Thailand i 2020. Hun sier hun tidligere stort sett har drevet sitt aktivistarbeid i møterom, men at disse protestene overbeviste henne om at parader også kan fremme politikk.

Den prodemokratiske bevegelsen ble dempet av koronapandemien og undertrykkelse, men Waaddao bestemte seg for å fortsette kampen for likestilling i ekteskapet og ellers, og startet en ny epoke for pride-arrangementene i 2022.

Det var samme år som flere utkast til lovforslag for likekjønnede ekteskap og sivile partnerskap ble tatt opp i nasjonalforsamlingen. Selv om ingen av dem gikk gjennom det året, ventes det at et lovforslag om likekjønnet ekteskap skal bli godkjent i en andre og tredje behandlingsrunde senere i juni.

Da venter bare kongelig godkjennelse før likekjønnede par får lov til å gifte seg.

– Paradis

– Det er en grunnleggende rettighet å velge hvem man skal elske, skrev Thailands statsminister Srettha Thavisin på X i forbindelse med årets prideparade.

Lovforslaget om likekjønnet ekteskap ble godkjent med stort flertall i den første behandlingsrunden i april. Ifølge politikeren Wallop Tangkananuruk vil loven tre i kraft 120 dager etter den kongelige godkjennelsen.

– Pride-arrangementer er meningsfulle, og Thailand er kjent over hele verden som et paradis for LHBT-samfunnet. Derfor må vi bidra til å fremme og støtte det, samt innføre lover som kommer samfunnet til gode, sier paradedeltaker Aunchanaporn Pilsauta.

