Spenningen øker

Vestens selvpålagte sperrer for krigen i øst blir stadig færre. Vi husker hvordan vår hjemlige debatt var i krigens innledende fase. Engstelige for å bli trukket inn, sendte vi bandasjer og hjelmer. Nå skipper vi F16 jagerfly.

Dette illustrerer hvordan vi sakte, men sikkert blir trukket inn i konflikten. Denne uka ble en av krigens rødeste linjer krysset. USA ga samtykke til at deres våpen kan brukes til offensive krigshandlinger på russisk territorium. Amerikanske våpen har til nå levert med klausuler for å begrense faren for provokasjon og direkte konfrontasjon mellom USA og Russland.

Det er med skrekk vi ser denne utviklingen

Det grønne lyset ble gitt med premisset om at våpnene skulle brukes i forsvaret av millionbyen Kharkiv. Angrep mot flybaser og russiske styrker som forbereder offensiver mot Ukraina, er definert som legitime mål med amerikanske våpen.

Onsdag kom det rapporter om at våpnene nå er brukt mot mål inne i Russland. Angrepet defineres som del av forsvarskampen. Spørsmålet er om Moskva deler dette synet.

Det er ikke til å underslå at det er med skrekk vi ser denne utviklingen. Selvsagt frykter vi for neste steg. USAs tviholder på at deres missiler ikke skal kunne ramme mål lenger inn i Russland. Men erfaringene med krigen så langt, er at nye steg vil komme. Steg som kanskje må tas fordi Russland fortsetter sin forbryterske angrepskrig.

Russerne har gjennom hele krigen advart om at angrep på Russland vil besvares med atomvåpen. En stadig mer selvsikker Vladimir Putin advarte torsdag, mens de vest-allierte markerte D-dagen i Frankrike, om at han ville utstyre sine allierte med våpen som kan ramme sentrale mål i vesten. Han gjentok også atomtrusselen.

Samtidig er russiske krigsskip på vei til det karibiske hav, havområdet rundt Cuba. Der, rett utenfor USAs sørlige grenser, skal de gjennomføre en flåteøvelse for å signalisere at Russland er en global aktør med stor militær kapasitet.

Det er med økende bekymring vi observerer at krigens logikk vinner fram og at spenningen tiltar. Men vi ser heller ikke hvordan vesten kan gjøre annet enn å vise styrke når Russlands aggresjon og ambisjon er uakseptabel.

