Meta vil trene KI-tjeneste med innhold fra brukerne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selskapet som eier Facebook, Instagram og WhatsApp har allerede benyttet slikt innhold i USA og 13 andre land. Men i Europa har dette så langt blitt hindret av strenge personvernregler.

– Hvis vi ikke trener vår KI på offentlig innhold på våre plattformer, vil ikke modellen vår kunne forstå viktige regionale forskjeller i språk, kultur og aktuelle temaer, sier Stefano Fratta i Meta.

Fratta argumenterer også med at deres konkurrenter OpenAI og Google allerede trener sin KI på slikt innhold.

Siden 22. mai har Meta sendt ut to milliarder varslinger og eposter om deres planer for KI og et skjema hvor man kan protestere mot dette.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Kommentar: Kunstig intelligens kan skape skjult energikrise