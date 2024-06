CNN: Hunter Biden antyder at han ikke vil vitne i rettssaken

Biden og hans forsvarsadvokat Abbe Lowell gikk mandag med på at dommeren i saken gir en instruks til juryen om at de skal se bort ifra at Biden ikke vil vitne i saken, skriver kanalen.

CNN understreker imidlertid at dette ikke definitivt betyr at han ikke kommer til å vitne.

54 år gamle Biden er tiltalt for tre punkter og nekter straffskyld for alle: Ett for ulovlig oppbevaring av våpen, og to for å ha løyet om narkotikaforbruket sitt da han kjøpte et skytevåpen i 2018. Rettssaken går i Wilmington i familiens hjemstat Delaware.

