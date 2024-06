Haitis midlertidige statsminister innlagt på sykehus

Nyhetsnettstedene Gazette Haiti og Le Nouvelliste melder at Conille ble hastet til sykehuset etter å ha fått pusteproblemer, men de kommer ikke med flere detaljer.

Radio Metronome meldte først at tilstanden er stabil, men senere skrev den lokale kanalen på X at tilstanden er forverret, og at det gjøres forberedelser på å flytte Conille til et sykehus utenfor Haiti.

Den siterer en ikke navngitt medisinsk kilde på opplysningen.

Conilles kontor: Stabil tilstand

– Etter en uke med intense aktiviteter ble statsministeren litt syk lørdag ettermiddag og dro til sykehus på behandling, skriver Conilles kontor i en uttalelse.

– Situasjonen hans er for øyeblikket stabil, heter det videre.

Conille ligger på sykehus i hovedstaden Port-au-Prince. AP-journalister i Haiti har sett flere høytstående tjenestepersoner reise til sykehuset, blant dem Haitis nasjonale politisjef Frantz Elbe og Unicefs Haiti-representant Bruno Maes. Ingen ville gi noen kommentar.

Overgangsråd

Det ble i april oppnevnt et overgangsråd for å lede Haiti, som i flere år har slitt med politisk ustabilitet, uro og humanitære kriser.

Conille var blant de ni medlemmene i rådet, og i mai ble han utpekt til å fungere som landets statsminister. Han kom fra stillingen som leder for virksomheten til FNs barnefond (Unicef) i regionen og ankom Haiti 1. juni etter å ha jobbet i utlandet. Conille var også landets statsminister fra 2011 til 2012.

Tidligere lørdag fikk Conille en omvisning på Haitis hovedflyplass, som nylig ble åpnet igjen etter å ha vært stengt i tre måneder på grunn av gjengvolden i landet. Fredag møtte han næringslivsledere og lederne for landets to telekommunikasjonsselskaper.

