Tidligere oljesjef ber om at oljeboring i Nordsjøen fases ut: Norge må på banen, sier MDG

John Browne ledet British Petrolium (BP) fra 1995 til 2007. Nå har han i følge britiske medier stilt seg bak Labours viktigste energipolitiske mål: ingen flere nye lisenser for olje- og gassboring i Nordsjøen.

Neste måned er det parlamentsvalg i Storbritannia. En viktig faktor for velgerne bør være hvorvidt partiene har «seriøse planer for landets grønne energiomstilling», sier Browne.

Han ber dermed om at den neste regjeringen stanser nye olje- og gassprosjekter i Nordsjøen, for å vise at Storbritannia virkelig ønsker å nå sine nullutslippsmål.

– Vi kommer til å trenge olje og gass i mange år fremover, og de eksisterende prosjektene bør få fortsette. Men utover det bør vi stoppe dem. Det er også vanskelig å tro at det vil være økonomisk, eller billigere, å finne og utvikle de svært begrensede olje- og gassressursene som gjenstår, enn å kjøpe forsyninger fra verdensmarkedet om det skulle bli nødvendig, sier Browne.

Arild Hermstad, leder for MDG, ser det som positivt at tidligere bransjetopper melder seg på.

– Det er kanonbra at en tidligere oljetopp går tydelig ut og slår fast at det å lete etter mer olje ikke er forenlig med klimamålene. Det er også verdt å merke seg at han sier at inntektene fra eksisterende felt må brukes til å forsterke den grønne omstillingen. Dette er det samme som vi i MDG vil ha her i Norge.

Hermstad mener Norge ligger i bakevja når det kommer til å vurdere utfasing av oljeindustrien, og mener Ap må gjøre mer.

– Vår hjemlige diskusjon om oljeslutt ligger mange lysår bak den britiske. I Norge har ingen av styringspartiene noen som helst ide om at de bør starte med å planlegge sluttfasen av petroleumsindustrien. Mens sosialdemokratene i Storbritannia vil stanse videreutvikling av oljen, vil det norske Ap, med Støre i spissen heller utvikle en næring som forsterker klimakrisen og gjør oss dårligere rustet for omstilling og grønne næringer. Det er en svært kortsiktig strategi, så jeg anbefaler Ap å lytte til Browne og lære av britene.

