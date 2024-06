Israel: – Fire gisler reddet ut fra Gaza i live

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skal dreie seg om tre menn og en kvinne i alderen 21 til 40 år. De skal være ved «god helse», ifølge IDF. De er fraktet til sykehus for videre helsesjekk.

De fire ble bortført fra Nova-festivalen i Israel 7. oktober, sier IDF i en uttalelse lørdag.

Nyheten om at gislene er reddet kom kort tid etter at IDF meldte at de gjennomfører angrep mot Nuseirat-flyktningleiren og Dayr al-Balah sentralt på Gazastripen.

IDF utførte redningen av de fire gislene sammen med landets luftstyrker og antiterrorpolitiet i Nuseirat lørdag morgen, heter det i uttalelsen.

Gazas helsedepartement har meldt at flere titalls er såret og flere er drept i angrepene mot Nuseirat lørdag.

Det er første gang at IDF har lyktes med å redde så mange av gislene i live siden krigen brøt ut 7. oktober, skriver nyhetsbyrået AP.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober. Over 100 av dem er antatt å fremdeles være på Gazastripen, men det er uvisst om de er i live.

