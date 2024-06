Høyesterettsdommer har mottatt gaver for over 40 millioner kroner

Fredag ble økonomiske opplysninger om høyesterettsdommerne i USA offentliggjort. De avslører detaljer om alt fra utleieeiendommer, hundretusenvis av dollar i bokhonorarer, og til og med konsertbilletter fra Beyoncé, skriver politikknettstedet The Hill.

Åtte av de ni sittende dommernes 2023-opplysninger ble offentliggjort fredag, mens dommer Samuel Alito fikk en 90-dagers forlengelse.

Clarence Thomas (72), konservativ, utnevnt av George H.W. Bush i 1991.

Alle høyesterettsdommere sitter på livstid etter å ha blitt nominert av presidenten og godkjent av Senatet.

Høyesterett har svært stor innflytelse i USA. Domstolen har siste ord når det gjelder omstridte lover og behandler konflikter mellom delstater og den føderale regjeringen.

Domstolen behandler færre enn 100 saker i året, ofte dreier det seg om saker som er anket fra lavere rettsinstanser.

Topper listen

Høyesterettsdommer, Clarence Thomas, har ifølge den uavhengige vaktbikkje-organisasjonen «Fix the Court», mottatt gaver og reiser for over 4 millioner dollar, tilsvarende nesten 43 millioner norske kroner med dagens kurs. Flere av gavene har vært fra store donorer til Trumps valgkamp.

Organisasjonen avdekket torsdag et datasett over alle gaver dommerne har mottatt siden januar 2004. Thomas har de siste 20 årene mottatt 193 gaver. Selv skal han kun ha rapportert inn 27 av disse gavene.

I tillegg til de nesten 200 gavene han har mottatt, er det sannsynligvis snakk om 126 gaver til, som ikke er bekreftet, skriver organisasjonen. Regner man med disse gavene, er den totale verdien Thomas har mottatt gaver for over 60 millioner kroner i perioden.

Supreme Court Ethics Hvis man blir utnevnt som høyesterettsdommer i USA sitter man i stillingen til man selv går av, eller av andre naturlige årsaker ikke lenger kan utføre jobben. Det er den sittende presidenten som oppnevner høyesterettsdommere. (J. Scott Applewhite/AP)

Har fått nok av «avskyelige D.C.»

I mai holdt Thomas innlegg på en samling for dommere i delstaten Alabama. Her motsatte han seg gjentatte ganger kritikere, og beklaget det han beskrev som «ufinheter», og «løgner» rettet mot ham, før han beskrev Washington D.C. som et «avskyelig sted», skriver CNN.

– Det du ser i Washington er at folk er stolte av å være forferdelige. Det er et avskyelig sted, sa Thomas.

De siste årene har Clarence Thomas høstet mye kritikk for sine etisk tvilsomme vurderinger. Blant annet for å ha akseptert overdådige gaver, som yacht-turer, fra milliardæren Harlan Crow – en av de store private donorene til Det republikanske parti.

I tillegg nektet han å trekke seg fra behandlingen av angrepet på Capitol hill 6. januar 2020, til tross for at hans kone Ginni personlig har bidratt til Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatene fra 2020-valget.

Fikk tilbud om å pensjonere seg

Komiker og talk-show-vert John Oliver tilbød Clarence Thomas én million dollar årlig resten av livet, dersom han går av som høyesterettsdommer. Forslaget ble fremmet i en episode av showet hans «Last Week Tonight». Der fikk Thomas 30 dager på seg til å akseptere tilbudet. Det valgte han ikke å gjøre.

– Vi er villige til å tilby deg én million dollar resten av livet ditt, hvis du bare går med på å forlate Høyesterett umiddelbart, og aldri komme tilbake, sa Oliver under sendingen.

Oliver spøkte også med å slenge på en luksuriøs campingbuss til Thomas, som et stikk til at høyesterettsdommeren i 1999 tok et lån fra en annen velstående venn, og kjøpte en campingbuss til den nette sum av 2,8 millioner kroner, ifølge The New York Times.

En buss av merket Marathon, lik den høyesterettsdommer Clarence Thomas kjøpte i 1999. (Marathon Coach)