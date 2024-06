Aktivister barrikaderte seg på KTH i Stockholm

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Expressen skrev at demonstrantene var maskerte og hadde barrikadert seg i et rom. Ifølge Aftonbladet brukte de bord og stoler til å sperre dørene fra innsiden.

Aktivistgruppen «KTH for Palestine» skriver på Instagram at bygningen var okkupert. Gruppen deler en video der et flagg rulles ut.

– Jeg er her i solidaritet med Palestina og mine venner. Målet er å stanse universitetet i å være medskyldige i folkemord, sier en aktivist, som har møtt opp utenfor bygget, og som ikke studerer ved KTH.

Det er et stort politioppbud ved høyskolen, skriver Aftonbladet.

– Vi har startet en etterforskning om ulovlig inntrenging. Akkurat nå jobber vi med å få oversikt over situasjonen og å få ut disse personene som ulovlig har tatt seg inn i bygget, sier pressekontakt Anders Bryngelsson i Stockholm-politiet.

Han sa de var i dialog med de anslagsvis 10–15 demonstrantene. Politiet skal ha brukt motorsag og betongsag for å ta seg inn på naborommet før de stormet rommet der aktivistene befant seg og deretter bar dem ut.

Politiet sperret av området rundt bygningen, der aktivistene hengte opp palestinske flagg.

