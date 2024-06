Macron til Netanyahu: Den palestinske selvstyremyndigheten bør styre Gaza

– Gaza må være en integrert del av en fremtidig palestinsk stat, og en reformert og forsterket palestinsk myndighet, med hjelp fra det internasjonale samfunnet, bør sikre styresettet i regionen, sa Macron i en telefonsamtale med Netanyahu tirsdag, ifølge den franske presidentens kontor.

Macron uttrykt også at han støtter opp om USAs president Joe Bidens våpenhvileforslag som ble kunngjort i slutten av forrige uke.

Netanyahu har sagt at Israel skal beholde sikkerhetskontrollen over Gaza, men at han vil overlate det sivile styret til lokale palestinere som ikke er tilknyttet Hamas eller den vestligstøttede palestinske selvstyremyndigheten (PA) på den okkuperte Vestbredden.

Han har antydet at arabiske land eller andre kan bistå med styresett og gjenoppbygging.