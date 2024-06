Biden strammer inn for asylsøkere ved grensen mot Mexico

Migranter som krysser grensen mellom USA og Mexico ulovlig, kan nå bli nektet adgang til å søke asyl og raskt bli deportert tilbake til Mexico. Tiltakene ble presentert av Biden selv tirsdag kveld norsk tid.

Tiltaket skal gjøre det mye vanskeligere for ulovlige migranter å få opphold i USA. Det vil riktignok gjøres unntak for barn som krysser grensen uten voksne, alvorlig syke og ofre for menneskehandel.

Innstrammingen blir sett som et forsøk fra Biden på å markere seg i presidentvalgkampen. Migrasjon er en nøkkelsak for Donald Trump, som etter alle solemerker blir Bidens motkandidat ved valget i november.

Ettersom det for tiden er flere enn 25000 ulovlige grensekryssinger per dag, kan ordren bety at grensen stenges umiddelbart.

Det skal fortsatt være mulig å be om en avtale for å levere inn en asylsøknad, melder CNN.

Trumps republikanske parti har anklaget demokraten Biden for å ha mistet kontrollen over landets grense i sør. Mexico er et transittland for mange migranter som rømmer fra vold, fattigdom og politisk kaos i flere latinamerikanske land lenger sør.