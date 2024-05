Hold kjeft nå, Biden

Donald Trump er blitt funnet skyldig i samtlige 34 tiltalepunkter, og kan føye straffedømt i en kriminalsak til sin lange CV med skandaler og bunnoteringer. Trump skriver historie.

En enstemmig jury sto støtt i stormen som har rast i fem uker. Det liberale Amerika jubler, rettsstaten fungerer: Trumps betaling av hysjpenger til elskerinnen Stormy Daniels, regnskapsmessig fordekt som advokatkostnader, var ulovlig. 11. juli skal ekspresidenten få sin straff. Hva den blir, er bare ett av de mange spørsmålene kjennelsen i New York åpner for.

Dommen har potensial til å skape kaos

Strafferammen er fire års fengsel, men om Trump må sone, er opp til dommeren. Alt fra kun en bot til makstid er mulig. Straffeutmålingen kommer noen dager før republikanerne skal ha sitt store landsmøte der Trump skal utpekes som partiets presidentkandidat. Samtidig går de tre andre langt mer alvorlige rettsprosessene mot Trump sin gang, men det er usannsynlig at noen av dem vil gå for retten før valget 5. november. Det blir rikelig med anledninger for å skape leven framover.

Hva skjer hvis Trump må sone? Det er det alle lurer på. Og her finnes det ingen svar. Situasjonen er så bisarr at det ikke fins en standard prosedyre. Kan han vinne presidentvalget fra fengsel? Kan han vinne, bli president og så bures inn?

Og hva gjør følgerne hans? I sommer når dommen faller, og ikke minst under og etter valget i høst? Vil de miste tilliten, ta avstand? Blir det opprør? Vi har sett det før, på tampen av Trumps presidentperiode. Alt kan skje i USA hvis han må i fengsel, som president eller menigmann. Hvor direkte vil han utfordre systemet? Trump viste 6. januar 2021 at han og fansen var villig til å gå langt.

Tross all komikken som omkranser Trump, hviler det et svært farlig alvor over denne situasjonen. En uforutsigbarhet som er egnet til å skremme. Dommen har potensial til å skape kaos.

Sikkert er det at Trumps mottrekk for lengst er i gang. Han vil anke dommen, med alt som følger av utsettelser. Og etter uker med munnkurv pålagt av retten, spyr han nå ut sine forbannelser mot dommen, dommeren, mot retten, mot president Biden, som han hevder står bak det hele. Trump vil bruke dommen til å underbygge sin fortelling om seg selv som offer, som politisk forfulgt i det liberale Amerikas hovedstad, New York.

For hans følgere bekrefter dommen at Biden, demokratene og «systemet» er ute etter Trump, og beviser at han derfor er Messias, håpet og framtida. At han er dømt av en jury, bestående av 12 helt vanlige borgere som ble forhåndsgodkjent av Trumps advokater, vil bli forsøkt bortgjemt. Det passer ikke inn i Trumps fortelling.

Det Joe Biden og hans apparat derfor nå for all del må gjøre, er å holde kjeft. Ikke la seg lokke utpå av Trump, motstå fristelsen, ikke hovere, men holde avstand til rettsprosessen og høyde over Trump. Den domfelte ekspresidenten vil bruke enhver offentlig uttalelse fra presidenten om rettssakene og dommen som en bekreftelse på at prosessen mot han er politisert og utfallet avtalt på bakrommet.

Dommen kan styrke Trump. Styrke fanatismen på høyresiden av amerikansk politikk. Skjerpe frontene. Og ethvert utfall fra ekspresidentens politiske og kulturelle motstandere, vil være nye byggesteiner i Trumps mytebygging.

