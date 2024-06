Netanyahu-rådgiver sier at Israel godtar Bidens Gaza-plan

Han viser til forslaget som USAs president Joe Biden nå forsøker å få gjennom, og som han før helgen presenterte som et israelsk forslag.

Ophir Falk, som er en av Netanyahus utenrikspolitiske rådgivere, mener imidlertid at forslaget har mange mangler og at det trengs langt mer arbeid før det er i boks.

– Det er massevis av detaljer som må utarbeides, sier han i et intervju med Sunday Times.

– Det er ingen god avtale, men vi ønsker så inderlig å få gislene løslatt, alle sammen, sier han.

Han fastslår at Israel har sagt ja til avtalen, men understreker at Israels betingelser står fast: Alle gislene må løslates og Hamas må ødelegges. Han omtaler Hamas som «en folkemorderisk terrororganisasjon».

Samtaler med Blinken

Søndag diskuterte USAs utenriksminister Antony Blinken forslaget med Israels forsvarsminister Yoav Gallant og også med Benny Gantz, en tidligere forsvarsminister som sluttet seg til Netanyahus krigskabinett.

I samtalen med Gantz understreket Blinken at «Hamas bør ta avtalen uten å vente», heter det i en uttalelse fra amerikansk UD.

I en separat uttalelse om samtalen med Gallant heter det at Blinken «roste Israels vilje til å inngå en avtale» og «understreket at forslaget fremmer ISraels langsiktige sikkerhetsinteresser, blant annet ved å muliggjøre ytterligere integrering i regionen».

Opposisjonsleder Yair Lapid har tilbudt Netanyahu politisk støtte om regjeringen inngår en avtale.

Blandede signaler

Biden sa i en tale i Det hvite hus fredag at Israel har lagt fram et forslag til en omfattende avtale om våpenhvile på Gazastripen. Hamas selv uttalte senere at de ser positivt på forslaget.

Første fase i planen skal vare i seks uker og omfatte det Biden omtalte som en fullstendig og komplett våpenhvile. I tillegg omfatter den tilbaketrekking av israelske styrker fra alle befolkede områder i Gaza, frigjøring av en rekke gisler, inkludert kvinner, de eldre og de sårede, i bytte mot løslatelse av flere hundre palestinske fanger.

I fase to skal partene forhandle videre, gisler løslates og israelske styrker trekkes tilbake. Deretter skal en omfattende plan for gjenoppbygging av Gazastripen legges fram i fase tre.

Gjennom helga har signalene vært blandede fra israelsk hold. To av Netanyahus statsråder fra den ytre høyrefløyen truer med å velte regjeringen om den går med på å avslutte krigen før Hamas er nedkjempet, mens Netanyahu selv sa på lørdag at en permanent våpenhvile på Gazastripen var uaktuelt fram til betingelsene han har satt for å avslutte krigen er møtt.

Samtidig har angrepene mot Gazastripen fortsatt i helgen, blant annet mot Rafah, Gaza by og Deir al-Balah.

Les også: Orban: – Europa forbereder seg på krig

Les også: Ministre truer med å velte Netanyahus regjering

Les også: Trans-aktivist: – Ytringsklimaet vårt er ekstremt dårlig (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen