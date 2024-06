Valglokalene stengt i India – målinger viser seier for Narendra Modis parti

Det er TV-kanalen NDTV som har samlet resultatene fra to målinger. De viser at Modis hindunasjonalistiske regjeringsparti kan vinne mer enn 350 seter i underhuset i den indiske nasjonalforsamlingen. Forsamlingen har 543 seter, og de vil dermed ha et klart flertall.

Ved forrige valg vant de 353 seter. Opposisjonsalliansen INDIA vinner over 120 seter, ifølge projeksjonen.

Valgdagsmålinger har en blandet historie i India og har ofte spådd resultatet feil. Analytikere sier at den store og svært sammensatte befolkningen gir mange utfordringer.

Nesten 1 milliard mennesker har hatt stemmerett i valget, som ble avviklet i sju faser. Den første begynte 17. april. I løpet av ukene valget har pågått, har flere deler av India hatt en ekstrem hetebølge.

Valgkommisjonen skal telle stemmer fra elektroniske stemmemaskiner 4. juni, og i løpet av samme dag ventes de endelige resultatene.

Modi (73) har sittet to perioder som statsminister i landet. En ny seier vil gjøre ham til den første statsministeren siden uavhengighetslederen Jawaharlal Nehru som vinner valget tre ganger.