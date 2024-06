Er hun «for politisk» til å bli president? Det mener noen kritikere

Jakobsdottir representerer partiet De venstregrønne og var statsminister fra 2017 og fram til april, da hun trakk seg for å stille som presidentkandidat.

Kandidatene på Island

I et land der presidentkandidatene ofte stiller som partipolitisk uavhengige, har Jakobsdottir blitt kritisert for å være for politisk for rollen. Hennes håndtering av en serie vulkanutbrudd den siste tiden er imidlertid vel ansett.

Katrin Jakobsdottir vil bli president på Island. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

Hun har ligget jevnt med Halla Tomasdottir og Halla Hrund Logadottir på meningsmålingene. Tomasdottir er forretningskvinne og kom på andreplass i presidentvalget i 2016, mens Logadottir er ekspert på miljø og energi og er for tiden professor ved Harvard.

Island-presidentens rolle

På Island har presidenten en stort sett seremoniell rolle, og skal stå som en garantist for grunnloven og det nasjonale fellesskapet.

Dagens president Gudni Johannesson har vært svært populær og vant gjenvalg i 2020 med hele 92 prosent av stemmene. Han varslet imidlertid i sin nyttårstale at han ikke tok gjenvalg.

Les også: Island-topp til Dagsavisen: – Vi må bekjempe ondskapen fra Russland

Les også: Krystallklar om Putins krig: – Vi har ingen plan B

Les også: Estlands utenriksminister: – Putin spiller på frykten vår