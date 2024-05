Island-topp til Dagsavisen: – Vi må bekjempe ondskapen fra Russland

Volodymyr Zelenskyj bønnfalt mandag sine allierte om å presse Russland til fred med alle mulige midler.

Ukrainas president sa ifølge NTB at russiske styrker har angrepet Ukraina med rundt 3.200 målsøkende bomber bare i mai, og at ukrainske forsvarsstyrker ikke har nok luftvern til å hindre at Russland slipper tusenvis av bomber hver måned.

– Situasjonen i Ukraina er veldig utfordrende. Ukraina har jo selv sagt at de virkelig trenger mer våpen og ammunisjon, sier Islands utenriksminister Thórdís Gylfadóttir til Dagsavisen.

Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir ble Islands yngste minister noensinne i 2017, da hun som 29-åring ble landets minister for turisme, industri og innovasjon. (Sergei Grits/AP)

Marins Putin-advarsel

Ukrainerne trenger mer hjelp for å bekjempe den ondskapsfulle aggresjonen fra Russland og Putin, sier hun.

– Ukraina er nødt til å vinne denne krigen. Og når vi har gitt dem den beskjeden som allierte, så er vi nødt til å vise det også. Sier vi A, så må vi gjøre B. Vi må gjøre mer enn det vi gjør nå, oppfordrer islendingen.

– Se på hva russerne gjør med angrepene på ukrainsk infrastruktur, for eksempel. Det er veldig urovekkende, tilføyer hun.

Også Finlands tidligere statsminister Sanna Marin har vært klar i talen om at vestlig Ukraina-støtte må styrkes raskt.

– Vinner Putin og Russland, vil det føre til krig i tiår framover, spådde finnen nylig.

Sanna Marin er Finlands tidligere statsminister. Nå jobber hun blant annet for organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change. (Markku Ulander/AP)

Les også: Ukrainas førstedame: – Jeg trodde det var et mareritt

– Forsvarslinje mot Russland

I mars trappet Russland opp sine angrep mot infrastruktur og boligområder i Ukraina.

– Russland har iverksatt et nytt massivt angrep på vannkraftverk. Det kan bli strømbrudd for husholdninger og industrikunder over hele Ukraina som følge av skadene, skrev det ukrainske energiselskapet Ukrenergo tidligere i mai, ifølge NTB.

Budskapet fra Gylfadóttir på Island følger i samme spor som utenriksministerkollega Margus Tsahkna i Estland.

– Situasjonen i Ukraina er virkelig komplisert. For eksempel er infrastrukturen deres under kraftige, hyppige angrep fra Russland. Så ukrainerne trenger mer hjelp raskt, sa Tsahkna til Dagsavisen lørdag.

– For meg synes det veldig klart at hvis Ukraina taper denne krigen, så kommer ikke Vladimir Putin til å stoppe, la Estlands utenriksminister til.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna. (Mindaugas Kulbis/AP)

Thórdís Gylfadóttir peker i tillegg på at Ukraina ikke er «en isolert enhet».

– Ukraina kjemper for seg selv, ja, men de er også en forsvarslinje for resten av oss, sier hun.

Les også: General: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin

– Må vise Ukraina at vi mener det

36-åringen, som ifølge Visir ble Islands yngste minister noensinne i en alder av 29 i 2017, roser ukrainernes innsats i krigen.

– De gjør alt. Vår rolle nå er å støtte dem. De trenger våpen og ammunisjon, men også evnen til å blomstre økonomisk. Som allierte må vi støtte dem der de trenger det, sier hun.

– Island kan ikke tilby militær støtte, men vi fortsetter å tilby sterk politisk og humanitær støtte. Og jeg mener at når Vesten har sagt at Ukraina hører til i den transatlantiske familien, så må vi vise at vi mener det også, sier hun.

UN General Assembly Iceland's Foreign Minister Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir addresses the 78th session of the United Nations General Assembly, Saturday, Sept. 23, 2023 at United Nations headquarters. (AP Photo/Mary Altaffer) (Mary Altaffer/AP)

Gylfadóttir peker på at vesle Island har en litt annerledes historie sammenlignet med mange andre land i Europa.

– Men vi forstår at vi ikke ville hatt en sjanse i møtet med en krig som den Putin har satt i gang i Ukraina. Det er derfor vi er avhengig av systemene som ble skapt, som Nato, for å forhindre slike grusomheter, sier utenriksministeren.

Les også: Estlands utenriksminister: – Putin spiller på frykten vår

Les også: Han vil utvide Nato: – Ulven banker på døren vår

Les også: Orban om Natos Putin-frykt: – Det kommer ikke til å skje

---

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til president i 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004.

I 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. I henhold til grunnloven kunne ikke russiske presidenter sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

Putin ble i 2018 gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene.

En grunnlovsendring i 2020 gjorde det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036.

I februar 2022 invaderte Putin Ukraina med store militære styrker.

I mars 2024 ble Putin gjenvalgt som president med minst 87 prosent av stemmene etter at alle reelle opposisjonskandidater var utestengt fra valget.

(Kilder: NTB, AFP, The New York Times)

Russlands president Vladimir Putin har sittet ved makten siden år 2000. (Sergey Bobylev/Reuters)

---