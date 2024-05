Fico bevisst etter flere timers operasjon

Men verken fjernsynsstasjonen TA3 eller avisen Dennik har oppgitt flere opplysninger om Ficos tilstand.

Politi holdt vakt utenfor akuttmottaket på F.D. Roosevelt universitetssykehus i Banska Bystrica, der statsminister Robert Fico ble operert, onsdag kveld. (Denes Erdos/AP)

Onsdag kveld sto 59-åringens liv i fare. Forsvarsminister Robert Kalinak sa da, mens Fico lå på operasjonsbordet, at legene kjempet for statsministerens liv. Senere onsdag kveld sa landets visestatsminister Tomas Taraba til BBC at han tror Fico kommer til å overleve og at tilstanden da ikke lenger var livstruende.

– Fico ble hardt skadet. En kule gikk gjennom magen og den andre traff hoften. Han ble straks kjørt til sykehus og lagt på operasjonsbordet, sa Taraba til BBC onsdag kveld.

En 71 år gammel mann ble pågrepet etter at statsminister Robert Fico ble skutt og såret onsdag. (Radovan Stoklasa/AP)

Fico ble skutt på kloss hold da han hilste på tilhengere utenfor et kulturhus etter et regjeringsmøte i gruvebyen Handlova onsdag ettermiddag. Ifølge øyenvitner ble det avfyrt fem skudd.

Skytingen var politisk motivert, ifølge regjeringen.

En 71 år gammel mann ble pågrepet. Ifølge avisen Aktuality var våpenet trolig lovlig registrert. Den mistenkte mannen skal være en venstreorientert poet. Lokale medier melder at 71-åringens kone er innbrakt til avhør.

Fra politikere i hele Europa strømmet det onsdag kveld inn sjokkerte reaksjoner på hendelsen.

