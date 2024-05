Hevder CIA-sjefen er på vei til Doha

– Burns er på vei til Doha og et hastemøte med Qatars statsminister. Målet er å utøve maksimalt press på Israel og Hamas for å fortsette forhandlingene, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået Reuters søndag kveld.

Også AFP siterer en kilde som sier at Burns skulle til Doha. En reporter fra det amerikanske nyhetsnettstedet Axios meldte senere søndag kveld at CIA-direktøren er ventet til Israel mandag for å møte statsminister Benjamin Netanyahu. CIA pleier ikke å opplyse offentlig om etterretningsdirektørens reiser.

Tidligere samme dag opplyste en kilde tett på forhandlingene at Hamas-delegasjonen også har reist tilbake til Doha for konsultasjoner etter helgens våpenhvilesamtaler i Egypt. Den palestinske gruppens politiske ledelse holder til i Qatar.

Håpet om en våpenhvile for Gaza ser ut til å svinne etter at Hamas gjentok sitt krav om en slutt på krigen mot løslatelse av gislene, noe Israels statsminister har utelukket.

