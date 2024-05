Goebbels’ villa gis bort: – En gave

Villa Bogensee, oppkalt etter innsjøen like ved, ligger fire mil nord for Berlin. Eiendommen ble brukt av Goebbels som et slags tilfluktssted fra hverdagslivet i hovedstaden.

Goebbels, som var blant Adolf Hitlers mest betrodde menn, fikk oppført villaen i 1939. Han bodde der fram til dagene før krigens slutt i 1945, da han begikk selvmord med sin kone i en bunker i Berlin. Huset har ikke vært i bruk siden 2000, og er nå i forfall. En eventuell renovering av bygget anslås å koste millioner av euro.

Det eies av delstaten Berlin, som opp gjennom årene forgjeves har forsøkt å overføre eierskapet til den tyske staten eller delstaten Brandenburg, der villaen ligger. Berlin vil ikke bære kostnadene til vedlikehold og vakthold og har nå gjentatt tilbudet.

– Jeg vil tilby den til enhver som ønsker å ta over stedet, som en gave fra delstaten Berlin, sa Berlins finansminister Stefan Evers til delstatsforsamlingen torsdag, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Hvis vi mislykkes igjen, slik vi har gjort de foregående tiårene, har ikke Berlin noe annet valg enn å gjennomføre rivingen vi allerede har forberedt, sier Evers.

Ministeren sa ikke hvorvidt delstaten også vil vurdere eventuelle private interessenter.

Etter andre verdenskrig ble Goebbels-villaen i en kort periode brukt som militærsykehus, før det ble tatt i bruk av en ungdomsforening.

Les også: Spår «konstant kaos» hvis Trump vinner: – Han vil hevne seg

Les også: Våpenet som kan gjøre Putin nervøs: – Gir Ukraina muligheten

Les også: Scholz fordømmer angrep på EU-politiker i Dresden