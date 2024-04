Fransk TV-kanal: Skuespilleren Gérard Depardieu er satt i varetekt

Ifølge TV-kanalen BFMTVs kilder er han plassert i varetekt.

Depardieu er allerede under etterforskning for lignende tilfeller og var mandag innkalt til avhør av politiet i Paris, skriver AFP.

Politiet skulle avhøre skuespilleren om to angivelige seksuelle overgrep, fremmet av to ulike kvinner: Den ene hendelsen skal ha foregått under innspillingen av «Le Magicien et les Siamois» i 2014, den andre på settet til filmen «Les Volets verts» i 2021.

Skuespilleren, som i dag er 75 år gammel, er blitt beskyldt for overgrep og trakassering av et stort antall kvinner. Han nekter selv for å ha gjort noe galt.

