Raketter og droner skutt ned over Ukraina natt til lørdag

Ifølge øverstkommanderende for det ukrainske flyvåpenet, Mykola Oletsjuk, angrep Russland mål i Ukraina med 34 raketter natt til lørdag.

21 av rakettene ble skutt ned av ukrainske kampfly, luftvern og ved hjelp av elektroniske våpen, sier han.

Ukrainas største private energiselskap Detek opplyser at fire av deres kraftverk ble rammet i russiske angrep natt til lørdag. En ansatt ble såret i angrepene.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skjøt russiske styrker ned 68 ukrainske droner natt til lørdag.

66 droner ble ifølge departementet skutt ned over Krasnodar, mens to ble skutt ned over Krim-halvøya, heter det.

