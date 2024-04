Sårede soldater fra Gaza-krigen finner trøst i fotballag for amputerte

– Da jeg våknet, trodde jeg at jeg skulle tilbringe resten av livet i en rullestol, sier Ben Binyamin til nyhetsbyrået AP.

Han fikk høyrefoten sprengt bort da Hamas tok seg inn i Israel og gikk til angrep på en musikkfestival 7. oktober. Binyamin ble liggende igjen blant mange sårede og drepte mennesker på festivalområdet.

Senere fikk han høre om muligheten til å være «normal» igjen: Det israelske fotballandslaget for amputerte.

På laget spiller blant andre to israelske offiserer som har mistet kroppsdeler mens de har kjempet mot Hamas. De får hjelp til å komme seg fra livsendrende skader, og i juni skal de delta i fotball-EM for amputerte i Frankrike, der 16 lag er med.

Forskjellig, men likt

– Det er det beste som har skjedd i livet mitt, sier sersjant Omar Glikstal på fotballbanen i Ramat Gan der laget trener to ganger i uken.

Han er en 20 år gammel soldat fra Haifa som spilte fotball regelmessig fram til et granatangrep ødela venstrebeinet hans under kamper i Gaza i november.

– Det er en veldig forskjellig sport fra den jeg pleide å spille. Men når alt kommer til alt, handler det om det samme, sier han.

Glikstal er en av titalls israelske soldater som har måttet amputere i krigen som fulgte etter Hamas-angrepet i oktober. Det israelske militæret har ikke et nøyaktig tall for hvor mange, men uttaler at 320 av deres soldater er blitt kritisk såret siden Israel startet sin bakkeoffensiv i slutten av oktober.

De israelske idrettsutøverne og andre som har mistet kroppsdeler, drar nytte av et helsesystem i verdensklasse som har flere tiårs erfaring med behandling av unge mennesker som blir såret i krig og konflikter.

I Gaza har et ukjent antall palestinere mistet lemmer i en krig som har krevd over 34.000 menneskeliv. Helsesystemet i Gaza er blitt overveldet av krigen, og både leger og pasienter har sagt at man ofte må velge mellom amputasjon eller død.

Før krigen hadde også Gaza et nystartet fotballag for amputerte som var blitt såret i tidligere konflikter med Israel.

– Finnes ikke noe større

AP snakker også med Shaked Bitton, en divisjonssjef i den israelske hæren, som mistet høyrebeinet da han ble skutt av et Hamas-gevær med et kaliber av typen som kan gå gjennom betong. Hendelsen skjedde nær en flyktningleir i oktober.

– Jeg hørte to skudd. Så falt jeg. Jeg snudde meg, og da så jeg beinet mitt, sier 21-åringen.

Han sier at han trodde livet hans var over. Men på sykehuset møtte han Zach Shichur, mannen som startet det israelske landslaget for amputerte. Shichur måtte selv amputerte etter å ha blitt overkjørt av en buss som åtteåring.

– Det finnes ikke noe større enn å gå ut og kjempe på internasjonalt nivå med det israelske flagget på brystet. Det fleste av oss kunne ikke engang ha forestilt oss noe sånt, sier lagkapteinen som nå er 36 år gammel og advokat.

Laget ble startet opp for fem år siden og har hatt stadig større suksess på banen. I høst ble de nummer tre i nasjonsligaen i Belgia, og det sørget for at Israel er klar for EM til sommeren.

Idrettsglede

I fotball for amputerte stiller hvert lag med seks utespillere som mangler en del av underkroppen. De spiller med krykker og uten proteser. I tillegg har man en målvakt som mangler en del av overkroppen. Banen er mindre enn en ordinær fotballbane.

– Vi har alle noe til felles. Vi har vært gjennom vanskelige tider. Det forener oss, sier Aviran Ohana, som er født med kortere høyre- enn venstrebein og har spilt for laget i to år.

På en aprilkveld nylig startet laget oppvarmingen med spurtøkter rundt banen. Spillerne satte full fart framover på ett bein, støttet av krykker.

En kamp mot spreke tenåringer fulgte. En svettedryppende Ben Binyamin sparket ballen framover med venstrefoten mens treneren ropte fra sidelinjen: «Framover! Framover!».

Michal Nechama, lagets fysioterapeut, forteller at fotball tilbyr krigsofrene noe ekstra gjennom idrettsglede og konkurranse.

– Sjelen deres trenger det. Det gir dem glede og stolthet. Den ekstra tingen du ikke kan tilby på et sykehus.

