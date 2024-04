Norsk lege i Gaza: – Vi har sett de verste av de verste

– På nabosykehuset har vi sett noen forferdelige ting som jeg ikke ville tro selv. De sier at en tredel av barna som søker dit daglig, har for lav vekt i forhold til alderen. Vi har sett de verste av de verste, med innsunkne kinn. Det er helt forferdelig.

Det sier lege Geir Stray Andreassen til Dagsavisen på telefon fra Gaza. Han ankom Al-Awda-sykehuset utenfor Beit Hanoun nord på Gazastripen tidligere denne uka.

Kart over Gazastripen. (NTB/Dagsavisen )

Ifølge FN lever innbyggerne i Nord-Gaza på randen av hungersnød. Den globale organisasjonen Integrated Food-Security Phase Classification (IPC) sier at Gaza opplever den mest gjennomgripende matusikkerheten de noen gang har sett, ifølge NTB.

Hjelpeorganisasjoner har lenge meldt at hungersnød truer, særlig i det nordlige Gaza, og sykehus i nord har allerede meldt om barn som er døde av underernæring og dehydrering.

Må få inn mer

Andreassen er ortoped og en del av et team fra hjelpeorganisasjonen Norwac. I tillegg til ham består teamet av en annen ortoped, Odd Arild Ågedal, anestesilegen Fadi Kabbouli og operasjonssykepleieren Alice Skår. De skal jobbe i Nord-Gaza i to uker.

Hvis det ikke kommer mer mat inn, kommer folk til å få ernæringssykdommer og vitaminmangel, sier Andreassen.

– Jeg håper virkelig at de åpner grensene i nord slik at det kan komme inn lastebiler med mat, slik det har blitt snakket om i lang tid.

Israel har lenge holdt alle grenseoverganger inn til Nord-Gaza stengt, men nylig lovet de å åpne flere overganger for mat, medisiner og andre livsviktige forsyninger. Mandag hevdet Israel å ha sluppet inn 419 lastebiler, det høyeste antallet siden krigen startet, skriver NTB.

Da Dagsavisens snakket med Andreassen tirsdag ettermiddag, sa han at ingen han hadde snakket med hadde sett noe til bilene.

– Det er en stor fare at underernæring vil skje i mye større grad. Men på en eller annen måte er det mange som klarer seg. De får tak i ris, men det er et veldig ensidig kosthold, sier han.

Et palestinsk barn som lider av underernøring får behandling på Al-Awda-sykehuset 1. april i år. (Mohammed Salem/Reuters)

Israel har hevdet at det ikke er mangel på mat i Gaza, og har lagt skylden på det de mener er hjelpeorganisasjonenes mangelfulle operasjoner og på Hamas, som de hevder hamstrer mat, ifølge nyhetsbyrået.

Tirsdag sa sjefen for USAs bistandsorganisasjon USAID, Samantha Power at mer nødhjelp har nådd fram til Gaza de siste dagene, men hun sa også at det er behov for mer.

– Vi ser en endring, som vi håper blir oppretthold og styrket, sa Power.

– Rammes hardere i nord

Andreassen er klar på hva som trengs.

– Det er det samme som alle sier her; det må bli våpenhvile. De må få inn mat, det er spesielt ille her i nord at det ikke kommer inn forsyninger. Det blir sagt at det skal komme biler med mat og medisiner, men det kommer altfor lite inn. De rammes hardere i nord, for det meste av forsyningene som kommer inn, kommer i sør. Det er vanskelig å få fraktet det til nord, så her er det mye dårligere stilt.

Prisene på den maten som kan kjøpes, har gått i været. Basisvarer som egg, mel og sukker koster nå 10–20 ganger så mye som tidligere, sier Andreassen.

I en FN-støttet rapport fra mars kom det fram at i nesten to av tre husholdninger nord på Gaza, gikk folk hele dager og netter uten å spise minst ti ganger i løpet av de siste 30 dagene. Sør på Gaza var det samme tilfellet i en av tre husholdninger, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Våre ansatte bekrefter at folk er så sultne at de spiser dyrefôr. Det handler selvfølgelig om ren desperasjon, sa Margrethe Volden, seksjonsleder i Kirkens Nødhjelp, til Dagsavisen tidligere i år.

7. april markerte et halvt år med krig siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor. 12. oktober ga Israel de over 1 million innbyggerne i Nord-Gaza 24 timer på seg til å evakuere sørover, ifølge tidslinja til The Washington Post. Flere hundre tusen evakuerte, mens andre nektet. 27. oktober utvidet Israel bakkeoperasjonene i Gaza, etter dager med målrettede luftangrep inne i området.

I starten av januar erklærte Israel at de hadde ødelagt Hamas som en organisert kampstyrke i Nord-Gaza, og at de flyttet fokuset mot sentrale og sørlige deler av området. På det tidspunktet ble det anslått at nesten 80 prosent av bygningene i nord kunne ha fått skader, skrev Financial Times. Israel begynte etter det å gradvis trekke troppene sine ut fra nord, men har fortsatt med luftangrep i områder der de hevder at Hamas har omgruppert.

– Fullstendig utbombet

På telefon til NRK har Andreassen fortalt om enorme ødeleggelser i Nord-Gaza.

– Det er nærmest Hiroshima, sa han.

Video fra Gaza (Dagsavisen handouts)

Andreassen gjentar dette overfor Dagsavisen, og forteller hvordan det var da de på andre forsøk lyktes med å komme over et sjekkpunkt som ligger omtrent midt på Gazastripen. Gaza by var omtrent det første som møtte dem på andre siden.

– På vei inn fra sør så vi telt over alt. Da vi passerte sjekkpunktet var det fullstendig utbombet. Det var rystende.

Andreassen ble overrasket over at det er så ødelagt som det er.

– Det er mange av de ansatte som bor her på sykehuset fordi de har fått ødelagt hjemmet sitt, men noen bor hjemme. Det var en som sa at de hadde ingen dør og tre vegger, men likevel foretrekker de å bo hjemme.

Utsikten fra sykehuset utenfor Beit Hanoun på Gazastripen. ( Geir Stray Andreassen )

Andreassen tror at alle bygningene i området de befinner seg er rammet på en eller annen måte. De to øverste etasjene av sykehuset er såpass skadet at de ikke kan brukes, med ødelagte vinduer og hull i veggene. I den nest øverste bor Norwac-teamet.

Dagsavisen har tidligere omtalt angrep mot Gazas helsetjenester. Allerede i desember sa FNs nødhjelpskoordinator for de okkuperte palestinske områdene, Lynn Hastings, at helsevesenet på Gazastripen hadde brutt sammen.

Møtt av folkemengde

Andreassen har tidligere fortalt hvordan han og de andre ble møtt da de først krysset sjekkpunktet på vei inn i den nordre delen av Gazastripen.

– Vi kom i en kolonne med tre lastebiler. To av dem hadde med utstyr til sykehuset og den tredje hadde drivstoff. Unge gutter kom løpende mot oss, jeg tror det var flere hundre, og de var helt desperate og hoppet opp på bilene og lastebilene og rev opp kassene, sier han til Dagsavisen.

Via høyttaler på den første bilen ga de beskjed om at de ikke hadde med seg mat, men medisiner og kuvøser.

– Vi punkterte, men måtte bare kjøre på.

Kristil Haraldstad, som er landansvarlig for Palestina for hjelpeorganisasjonen Norwac, har sagt til NTB at deres team er det eneste utenlandske helseteamet i nord. 26 sykehus er ødelagt i israelske angrep i Gaza, og Al-Awda-sykehuset er ett av ti som fortsatt delvis er i drift.

Lege Geir Stray Spetalen jobber på sjukehus i Gaza (Privat)

Livet i Gaza

Dagsavisen snakket med Andreassen etter det han beskriver som en ikke veldig travel arbeidsdag, siden det var dagen før feiringen av høytiden id. Derfor dro de til nabosykehuset for å se på situasjonen der.

– Det var helt surrealistisk å kjøre gjennom gatene. Man ser husvegger som har falt sammen, som ligger i en ruinhaug. Det ligger også masse søppel i gatene og bilvrak som har blitt kjørt over og er helt flate.

Geir Stray Andreassen har delt flere bilder fra Gazastripen med Dagsavisen. (Geir Stray Andreassen )

Da de kom tilbake og skulle spise, ble de ropt ned i mottaket for å behandle en mann som ifølge Andreassen hadde blitt utsatt for et rakettangrep.

– Beinet var delvis revet av, det ble amputert direkte.

– De pårørende sto og gråt da han ble trillet ut. Det har vært et flyslipp nå, så han hadde vært ute og hentet mat. På vei hjem var det en rakett som rammet et hus, og på en eller annen måte ble han rammet av raketteksplosjonen.

Flere land har brukt alternative måter for å få inn nødhjelp til Gaza, deriblant flydropp.

