FN forferdet over meldinger om massegraver ved sykehus i Gaza

Palestinske myndigheter har meldt om å ha funnet 283 døde personer i massegraver på et sykehus i Khan Younis denne uken etter at israelske styrker trakk seg ut derfra. Det er også meldt om funn av 30 levninger i området rundt Shifa-sykehuset etter en israelsk operasjon der.

– Vi føler behov for å slå alarm da det tydelig har blitt funnet flere levninger, sier Ravina Shamdasani, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Hun sier FN jobber med å bekrefte meldingene fra palestinske myndigheter.

– Noen av dem hadde hendene bundet, noe som tyder på menneskerettighetsbrudd og brudd på folkeretten, og dette må undersøkes videre, sier Shamdasani.

Les også: USA truer den israelske hæren med sanksjoner

Les også: Presset gjennom Ukraina-bistand: – Han har forrådt amerikanerne

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen