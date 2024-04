Belgisk mann ble frikjent for ruskjøring da kroppen hans produserer alkohol

40-åringen fikk bevist for retten at han har autobryggerisyndrom (ABS), som gjør at karbohydrater i magen blir fermentert, noe som øker etanolnivået i blodet og gir tegn på rus.

Advokaten hans, Anse Ghesquiere, bekreftet den uvanlige saken overfor nyhetsbyrået AFP etter at belgiske medier hadde meldt om den. Hun sier at forskere mener antallet ABS-tilfeller i verden er undervurdert. Det er bare rundt 20 mennesker globalt som offisielt er diagnostisert med tilstanden.

Mannen havnet i retten etter at politiet i april 2022 alkotestet ham på en kjøretur, og testen viste en promille på 0,91. Han var tilsynelatende uvitende om at han hadde ABS før dette møtet med politiet.

Retten anerkjente at forhold som var uforutsett ved lov, gjaldt mannens sak og frikjente ham for tiltalen.

