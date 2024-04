– Et helt usedvanlig dårlig forslag fra regjeringen

– Dette forslaget må stoppes. Blir det vedtatt, vil det svekke sikkerheten på norske flyplasser, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til Dagsavisen.

– Jeg er for en gangs skyld helt enig med SV, selv om vi ideologisk befinner oss milevis fra hverandre: Dette forslaget må ikke bli vedtatt. Jeg forstår ikke hvorfor regjeringen har lagt fram dette for Stortinget i det hele tatt. Forslaget må legges tilbake i den skuffen den kom fra, sier Frp-medlem og saksordfører for forslaget i justiskomiteen, Tor André Johnsen.

– Dette er så dårlig politisk arbeid fra regjeringen, at forslaget ikke fortjener å bli vedtatt nå, mener Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.

Andreas Sjalg Unneland er SV-medlem i justidkomiteen på Stortinget, og er opprørt over regjeringens nye forslag om vektere på norske flyplasser. (Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse)

Uten fagutdanning

Etter det Dagsavisen forstår, ser det i øyeblikket dårlig ut for flertall for regjeringens forslag til ny vaktvirksomhetslov. Endringene i loven skal behandles på et møte i justiskomiteen i Stortinget onsdag, og komiteen skal etter planen avgi innstilling om saken etter dette møtet.

Endringene regjeringen foreslår, handler blant annet om at det ikke lenger skal stilles krav om fagutdanning for enkelte vektere på norske flyplasser. De som driver med såkalt personkontroll, skal ha fagutdanning, mens de som driver med annen kontroll, ikke trenger det, ifølge forslaget.

«Se for deg at du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. I dag blir du møtt av en vekter som kontrollerer deg, og en vekter som bemanner maskinen som gjennomlyser bagasjen din», skriver NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund i et felles debattinnlegg i Dagsavisen.

«Slik blir det ikke med regjeringens forslag. Da trenger ikke personen som gjennomfører bagasjekontrollen ha vekterutdanning. Det betyr at antall vektere på flyplasser over hele landet vil reduseres drastisk», og legger til: «Vi mener forslaget ikke tar høyde for situasjoner som krever personhåndtering. Dette er situasjoner som kan oppstå hvor som helst på en flyplass».

– Vil kunne ramme sikkerheten

SVs Andreas Sjalg Unneland sier til Dagsavisen at regjeringen lager «et ekstremt kunstig» skille mellom de vekterne som håndterer personer og «de som håndterer ting». Han peker også på at bare tre av landets 43 flyplasser har fast stasjonert politi.

– Det vil si at på 40 av landets 43 flyplasser er det vekterne som utgjør sikkerheten, og som skal hindre farlige situasjoner hvis de oppstår, og håndtere dem. Med dette forslaget vil veldig mange vektere i realiteten kunne miste jobben sin, mens man lar annet personell håndtere ting. Hvis en farlig situasjon oppstår, vil det ikke være så mange igjen med vekter- og menneskekompetanse til å håndtere den, mener Unneland.

– Her er jo fagforeningene og NHO samlet i sin kritikk. De var krystallklare i høringen at det var et dårlig forslag, at det vil kunne ramme sikkerheten på flyplasser, og at det vil svekke kompetanse. Det er snakk om tusenvis av vektere. Så dette forslaget må vi stoppe, sier Unneland.

– Dette er et helt usedvanlig dårlig forslag fra regjeringen. Det er ingen skam å snu, spesielt ikke i spørsmål som handler om tryggheten og sikkerheten på flyplasser, presiserer SV-eren.

– Venstrehåndsarbeid

Saksordføreren for forslaget i justiskomiteen, Frps Tor André Johnsen, gir full tilslutning til SV-kollegaens argumenter i saken. Også han mener dette handler om trygghet på norske flyplasser, og at sikkerheten kan svekkes om regjeringens forslag blir vedtatt. Han har håp om at SVs standpunkt får bred støtte i komiteen når saken skal behandles onsdag.

– Det forslaget fra regjeringen er dårlig, og det burde etter vår mening ikke vært lagt fram i det hele tatt. Dette er helt feil i den tida vi lever i nå, med økt uro, krig i Europa og krig i Midtøsten som fort kan eskalere. Da burde vi heller styrke sikkerheten på flyplassen og ikke svekke den. Jeg er veldig overrasket over at Støre-regjeringen og justisministeren har lagt fram dette forslaget for Stortinget, sier Johnsen til Dagsavisen.

Det samme er Høyres Sveinung Stensland.

– Det har kommet så mye fram i høringsrunden, som må bli bedre belyst enn dette. Regjeringen kan ikke se på oss i Stortinget som en rundingsbøye. Hos oss er det reelle politiske prosesser. Vi er ikke med på venstrehåndsarbeid, slår Steinsland fast overfor Dagsavisen.

Arbeiderpartiet ønsket ikke kommentere saken før innstillingen er avgitt i komiteen.

