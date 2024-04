Eksplosjon på militærbase i Irak

Eksplosjonene rammet lagerbygninger med militært utstyr, våpen og kjøretøy rundt midnatt natt til lørdag, opplyser en kilde i det irakiske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

Nyhetsbyrået Reuters får av to kilder ved et sykehus i den nærliggende byen Hilla opplyst at én person ble drept og seks såret.

Militærbasen ligger like ved Iskandariya i provinsen Babil og benyttes av den irakiske statsstøttede Hashd al-Shaabi-sjiamilitsen, også kjent som Popular Mobilization Forces (PMF). PMF er i dag integrert i Iraks hær som formell sikkerhetsstyrke, men startet i sin tid opp som en gruppe bestående av ulike væpnede fraksjoner, flere av dem med nær tilknytning til Iran, med mål om å bekjempe IS.

PMF-fraksjoner har under Gaza-krigen deltatt i rakett- og droneangrep mot amerikanske styrker som er utplassert i Irak, men stanset aksjonene i februar, ifølge Reuters.

– Luftangrep

Senere natt til lørdag sendte PMF ut en uttalelse der det het at militsgruppen gransker hva som har skjedd.

– Eksplosjonen førte til materielle ødeleggelser og sårede, opplyser PMF; som ikke oppgir noen tall på sårede.

To kilder i det irakiske forsvaret sier til Reuters at det dreide seg om et luftangrep.

AFPs kilder i innenriksdepartementet i Bagdad hadde natt til lørdag ingen opplysninger om hvem som sto bak angrepet, og de kunne heller ikke si om det dreide seg om et droneangrep.

Spent situasjon

Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) uttaler at amerikanske styrker ikke har gjennomført noe angrep i Irak.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet, som skjedde på et tidspunkt der det er høy regional spenning knyttet til krigen mellom Israel og den palestinske Iran-støttede gruppen Hamas på Gazastripen.

Fredag ble en militærbase i Iran rammet av det som antas å ha vært et israelsk angrep.

