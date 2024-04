Taylor Swift roses for platen der hun på nytt griller ekser: – Ingenting å hevne

Den amerikanske musikkbibelen Rolling Stone påpeker i sin anmeldelse at «Taylor har dårlige menn på hjernen,» og at de alltid «har vært hennes spesialitet».

Det medgir hun selv i en linje fra et dikt som følger med i den fysiske utgaven av platen, som har en tekstlinje som lyder: «Det er de verste mennene jeg skildrer best».

Og i dette tilfellet er det to av dem som får gjennomgå: Skuespilleren Joe Alwyn, som hun var sammen med i seks år, og en tidligere eks, Matty Healy fra The 1975, som hun hadde en ny, kort romanse med etter bruddet med Alwyn.

– Det er over

Nå diskuteres det hvem av de to britene låter med titler som «The Smallest Man on Earth» og «My Boy Only Breaks His Favorite Toys» – med tekst om hvordan hun er «dronningen av sandslott han ødelegger» – handler om.

Én av låtene, «The Alchemy», er spekket med sportsuttrykk og iallfall viet hennes nåværende kjæreste, den amerikanske fotballstjernen Travis Kelce.

I en lang post i sosiale medier kaller Taylor Swift albumet «en antologi av nye verk som reflekterer hendelser, meninger og følelser fra et flyktig og fatalistisk øyeblikk i tid» – men at denne perioden nå er over.

– Det er ingenting å hevne, ikke noe som skal gjøres opp når sårene først er helet. Ved nærmere ettertanke var mange av dem selvpåført, skriver Swift. Hun mener at «tårene blir hellige i form av blekk på en side», og konstaterer til slutt:

– Når vi først har fortalt vår tristeste historie, er vi fri fra den. Da er alt som er igjen, den plagede poesien.

God mottakelse ute

«The Tortured Poets Society» er Swifts studioalbum nummer elleve og skrevet og produsert sammen med Jack Antonoff og Aaron Dessner. Det viste seg overraskende nok å være et dobbeltalbum da det utkom fredag, med 15 nye låter i tillegg til de allerede meldte 16.

«Uimotståelig», skriver britiske The Independents anmelder og trekker fram albumets countrytonede sanger om tidligere og nåværende forhold – som karakteriseres som «en strålende påminnelse om hennes kraft som historieforteller».

Taylor Swift er blitt en maktfaktor langt inn i amerikansk politikk, og The Guardian mener det ikke bør overskygge det som det nye albumet minner om: At Swift «er en autentisk dyktig låtskriver; melodisk begavet, vittig og villig til å ta en sjanse i en lite risikovillig epoke for pop».

Rolling Stone mener platen kan være Swifts mest personlige hittil, med musikk som er «hemningsløst ambisiøs og vidunderlig kaotisk» – og mener albumet er «slående» der det byr på «voksen hjertesorg».

Variety tror at Swifts «dramatiske, om enn ofte vittige, plate vil være lydsporet til millioner av tragiske brudd fremover» – der hennes «geniale måte å koble kløkt med katarsis» når sitt høydepunkt.

