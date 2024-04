EU-landene enige om raskt behov for luftforsvar til Ukraina

I uttalelsen, som ble kunngjort sent onsdag kveld, fremgår det at EUs stats- og regjeringssjefer «understreker behovet for raskt å forsyne Ukraina med luftforsvarshjelp og for fortgang og mer intensivitet i leveransene av all nødvendig militærhjelp, inkludert artilleriammunisjon og raketter».

EU-president Charles Michel skriver på X at EUs stats- og regjeringssjefer på toppmøtet onsdag kveld diskuterte den siste utviklingen i Ukraina med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj via videolink.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands angrep mot kritisk infrastruktur, spesielt i energisektoren. Vi må raskt skaffe til veie luftforsvar og få fortgang i levering av all militærstøtte, inkludert ammunisjon, skriver Michel.

Zelenskyj ba EU om hjelp til å styrke luftforsvaret da han talte til EU-toppmøtet. Han startet talen med å vise til en nytt angrep fra Russland mot byen Kharkiv onsdag, der 17 mennesker ble drept.

– Dette skjer hver dag, sa Zelenskyj.

– Nå opplever den russiske hæren styrke i omtrent alt som gjelder militære komponenter. Og det er nettopp på grunn av denne styrken at Putin nå håper at han vil lykkes i sin motoffensiv, framholdt han.

Zelenskyj trakk fram at vestlige allierte hjalp Israel med å skyte ned iranske droner og raketter i helgen.

– Her i Ukraina har vi dessverre ikke det nivået på luftforsvar som vi alle så i Midtøsten for noen dager siden. Ukrainas luftrom og luftrommet til våre naboer fortjener den samme beskyttelsen, sa Zelenskyj.

