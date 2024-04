Sp-politiker klar for å stemme mot eget parti om landbrukspakken

– Det beste som kan skje i Stortinget i morgen er at saken blir utsatt, sier Lundteigen til Nationen på Eidsvolls plass utenfor stortingsbygningen i Oslo.

Der har mange bønder samlet seg onsdag kveld i protest mot inntektsberegningen som Stortinget skal stemme over.

Tallene som Ap, Sp og Høyre har blitt enige om, innebærer 1845 arbeidstimer i året for bøndene, sett mot 1700 timer for en lønnsmottaker. Norsk bonde- og småbrukerlag har varslet at de ikke kommer til å akseptere noe over 1700 timer.

Lundteigen forteller at han er klar for å stemme mot forslaget. Han vil heller stemme for SV sitt forslag, som innebærer å nedjustere bondeårsverket til 1700 timer, under stortingsbehandlingen torsdag.

– Det er så opplagt hva som er nødvendig å gjøre. Det er å ruste opp kunnskapen om matproduksjon, sier han til Nationen.

