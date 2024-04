Argentinas president får ikke lenger reise med rutefly

Milei, som i fjor høst ble valgt til president i det økonomisk kriserammede landet, har varslet omfattende økonomiske reformer for å få landets økonomi på rett kjøl.

Han har blant annet kuttet subsidier på bensin og transport, og fjernet titusener av offentlig ansatte. Han har også valgt å ikke bruke de tre flyene som inngår i Argentinas presidentflyflåte. I stedet har Milei brukt kommersielle flygninger som president, for å spare penger.

På en reise til Davos i Sveits i januar hevdet Milei å ha spart Argentina for rundt 4 millioner kroner ved å bruke vanlig fly i stedet for presidentfly. Men nå har Argentinas regjering satt stopper for Mileis bruk av rutefly.

– Til tross for budsjettbegrensninger, så må vi ta vare på presidenten, sier sikkerhetsminister Patricia Bullrich.

Milei vokste opp som katolikk, men har de siste årene studert den jødiske Toraen. Han har antydet at han kan komme til å konvertere til jødedommen. I februar reiste han til Israel og ga landets myndigheter full støtte i krigen mot Hamas på Gazastripen. Hans støtte til Israel har utløst frykt for at Argentinas jøder kan bli mål.

– Vi er allerede på radaren, sa Milei i forrige uke.

Det er ventet at Milei må sette seg på et av presidentflyene, en Boeing 757 med navnet «Tango 01», allerede fredag denne uken da han skal besøke næringslivsledere sør i Argentina.

