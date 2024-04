USAID: Hungersnød er nå et faktum i Gaza

FN advarte i midten av mars om at 1,1 millioner palestinere i Gaza sto på randen av hungersnød. Powers slår nå fast at hungersnød alt er et faktum.

Ifølge CNN og andre amerikanske medier sa Powers dette under en høring i utenrikskomiteen i Representantenes hus onsdag.

– Det har ikke sluppet inn tilstrekkelige mengder med mat til at hungersnød kan unngås i sør, og dette har alt resultert i barnedød i nord, sa hun.

Tirsdag varslet USAID president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd og amerikansk UD om at det alt er hungersnød i Gaza.

– Det er avgjørende med en umiddelbar og betydelig strøm av mat og medisinsk hjelp, samt utvidet humanitær tilgang for å håndtere hungersnøden i Gaza, het det i et notat som ble omtalt av Huffington Post.

