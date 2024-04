Ukraina avviser nye russiske påstander om angrep mot kjernekraftverk

– Ukrainas posisjon er klar og utvetydig – vi gjennomfører ikke noen militæraksjoner eller provokasjoner mot kjernefysiske anlegg, sier den militære ukrainske etterretningstjenestens talsperson Andrij Jusov.

Det ukrainske atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av invasjonen i 2022. De siste tre dagene har det vært flere angrep rettet mot området, blant annet tre på søndag. Tirsdag hevdes det at et treningssenter i nærheten er truffet.

Russland legger skylden på Ukraina og har kalt inn Det internasjonale atomenergibyrået IAEA til et møte om saken torsdag.

IAEA sier sikkerheten ved anlegget så langt ikke er truet.

Det ukrainske operatørselskapet Energoatom raser mot de russiske påstandene i en uttalelse tirsdag. De omtaler dem som propaganda og «usanne uttalelser» for å manipulere opinionen. De peker på at Russland har utplassert soldater og lagt ut landminer ved atomanlegget, som er ett av fire ukrainske atomanlegg. De tre øvrige er fortsatt under ukrainsk kontroll.

– Det farlige spillet de russiske okkupantene driver ved atomanlegget, må stanses, sier Energoatom.

