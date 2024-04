Tror en fredsavtale med Russland ikke lenger er oppnåelig

Andrij Jermak, stabssjef ved Ukrainas presidentkontor, har jobbet lenge for å komme til en enighet med Russland om fred. Nå, drøyt to år etter at krigen startet, har han mistet troen på at det vil skje. I et intervju med Politico sier han at en fredsavtale er uoppnåelig. Også dansk TV 2 har omtalt saken.

– Russerne er ikke interessert i noen forhandlinger. De vil at Ukraina skal kapitulere. Men det kommer aldri til å skje – alle vi som bor i Ukraina vil ikke akseptere noen kompromisser når det gjelder vår uavhengighet, vår territorielle integritet og vår frihet. Og denne presidenten vil aldri gå med på noe som ligner på Minsk-avtalen eller en frossen konflikt. Det er jeg sikker på, sier han.

Zelenskyjs høyre hånd

Jermak blir regnet som president Volodymyr Zelenskyjs høyre hånd, etter han ble oppnevnt som stabssjef i 2020. De har begge en bakgrunn fra juss og filmbransjen, og ble kjent med hverandre før Zelenskyj gikk over til politikken.

I intervjuet med amerikanske Politico forteller stabssjefen også at krigen tærer på folket i hjemlandet.

– Selvfølgelig er det naturlig at folk er slitne, to år er lang tid, men folk tror fortsatt på vår seier, sier han.

Andrij Jermak (til v.) regnes som president Volodymyr Zelenskyjs høyre hånd. Her fra et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Kyiv. (Brendan Smialowski/AP)

Etterlyser mer luftvern mot Putin

Jermak peker på luftvernsystemer som det forsvarsmateriellet landet har størst behov for akkurat nå, i krigen mot Russland.

– Vi har fortsatt et stort behov for flere luftvernsystemer, for uten dem er det umulig for oss å forsvare byene våre, sier han.

Norge er blant landene som har forpliktet seg til å bli med i en luftvernkoalisjon for Ukraina. Norge har allerede donert en rekke luftvernsystemer av typen NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) til Ukraina og i vinter la regjeringen inn en stor bestilling av ytterligere NASAMS-materiell for fremtidige donasjoner til Ukraina.

– Vi har sagt vi skal støtte der det trengs mest. Luftvern står høyest på Ukrainas prioriteringsliste. Det er helt nødvendig for å beskytte militære avdelinger, byer og kritisk viktig infrastruktur som trengs for å holde samfunnet i gang, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med signeringen av en intensjonsavtale for luftvernkoalisjonen.

