Tre romfarere landet trygt etter opphold på ISS

Romfartøyet Sojuz landet helt etter planen på en slette i Kasakhstan lørdag formiddag, opplyser den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos.

Om bord var to kosmonauter fra Russland og Belarus, henholdsvis Oleg Novitskij og Marina Vassilevskaja, og den amerikanske Nasa-astronauten Loral O'Hara.

Novitskij og Vassilevskaja kom tilbake til jorden etter et to uker langt opphold på romstasjonen, mens O'Hara har vært der siden september i fjor.

Romfartssamarbeidet mellom USA og Russland har i stor grad blitt lagt på is som følge av Russlands invasjonskrig i Ukraina. Den internasjonale romstasjonen er et av ytterst få områder der det fortsatt pågår et visst samarbeid.

