Her mister Trump tålmodigheten

16. februar ble Donald Trump dømt for å ha manipulert verdiene av eiendelene sine for å oppnå bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Det vil koste ham til sammen 454 millioner dollar, eller nærmere 4,8 milliarder kroner. Fristen for å betale boten falt på mandag denne uken, men ettersom Trump ikke klarte å skrape sammen denne summen, fikk han betalingsutsettelse mot at han hoster opp 174 millioner dollar den nærmeste tiden.

Blant verdens rikeste, men kan ikke betale

Samme dag fusjonerte Trumps sosiale medier-selskap med Digital World Acquisition Group, melder NTB. Finansnettstedet Bloomberg skriver at dette gjør at den tidligere presidenten nå sitter på aksjer til en verdi av 3,9 milliarder dollar, eller 42 milliarder kroner. Men selv om han nå er på Bloombergs liste over verdens 500 rikeste, er disse pengene låst i et halvt år.

Samtidig blir Trump konfrontert med at han ikke har bidratt med egne midler til sin presidentkampanje siden 2016.

– Du nevnte på fredag at du hadde 500 millioner dollar som du hadde tenkt å bruke deler av til kampanjen din. Nå som kausjonsbeløpet har blitt redusert, skal du begynne å bruke av egne penger til kampanjen, spør en reporter i en video publisert av CNN.

– Først og fremst, så er ikke det din sak. Men det kan hende jeg gjør det, svarte Trump.

Han kalte også dommeren i saken for korrupt.

– En korrupt dommer burde ikke si «Vi skal få deg til å betale kausjon» og ta alle de pengene jeg kunne brukt på kampanjen, eller andre ting.

Eiendommer

Trump eier en rekke hoteller, kontor- og boligbygg, golfbaner og tomter.

Et årsregnskap for 2021 viste at eiendommene hans var verdt 4,3 milliarder dollar, samtidig som han hadde 439,2 millioner dollar i lån. Ifølge årsregnskapet var hans netto formue på 4,5 milliarder dollar, skriver NTB.

Golfbaner og bygg tilknyttet dem sto for 1,76 milliarder dollar av verdiene. Trump Tower i New York var bokført med en verdi på 524,7 millioner dollar. Ifølge kjennelsen i søksmålet var dette blant byggene som Trump hadde blåst opp verdien av. I 2015 skal verdien av eiendommen ha blitt overrapportert med 120 millioner dollar.

Skal i nok en rettssak

Ekspresident Trump har fullt opp med å slukke branner om dagen. I den såkalte hysjpengesaken, hvor han er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med at han skal ha betalt pornoskuespiller Stormy Daniels for å tie om deres seksuelle forhold i 2006, går det sakte, men sikkert mot en dom.

Etter planen skulle denne rettssaken starte 25. mars, men mandag var Trump i en domstol i New York for å få den utsatt. Han ønsker bedre tid til å gå gjennom bevismaterialet, skriver NTB.

Trump selv hevder at denne saken, i likhet med bedragerisaken, er en konspirasjon og heksejakt mot han. Hysjpengesaken skal opp i retten 15. april.

