Hamas: Totalt 18 døde i forsøk på å skaffe seg nødhjelp i Gaza

Ytterligere seks personer ble skadd i forbindelse med flydroppet, opplyser helsedepartementet. Hendelsen utspant seg i det nordlige delen av Gazastripen, der det daglig kommer meldinger om matmangel og sult.

Tidligere i mars ble det meldt at fem døde da de ble truffet av nødhjelp fra et fly. Den gang skyldtes det at en fallskjerm ikke åpnet seg.

Det britiske flyvåpenet gjennomførte sitt første flydropp med nødhjelp over den krigsherjede Gazastripen mandag. Over 10 tonn forsyninger – inkludert vann, ris, matolje, mel, hermetikk og morsmelkerstatning – ble sluppet over kysten nord på Gazastripen, opplyser det britiske forsvarsdepartementet.

Det er ikke kjent om det var denne nødhjelpen de druknede forsøkte å ta seg fram til.

Israel hindrer fortsatt lastebiler med nødhjelp, og andre land har tatt i bruk alternative metoder for å få nødhjelp inn i enklaven, blant annet flydropp og transport sjøveien.

Hamas tar i en uttalelse tirsdag til orde for en umiddelbar stans på flydroppene. Samtidig krever gruppa umiddelbar åpning av overganger inn til Gaza på land for nødhjelp.

