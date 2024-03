Putin-alliert kaller utspill om Ukraina «ekstremt farlig»

– Det er ingen enighet på dette stadiet om å sende bakkestyrker. Men ingenting bør utelukkes, sa Macron nylig.

I etterkant gikk Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ut og avviste at Nato ville sende styrker inn i Ukraina.

Nyhetsbyrået Reuters, som omtaler Narysjkin som «spionsjefen» til Russlands president Vladimir Putin, skriver nå om Sergej Narysjkins reaksjon på Macrons uttalelser. Også det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har omtalt saken.

– Slike uttalelser er ekstremt farlige. Det viser en høy grad av uansvarlighet hos den franske presidenten, sier Narysjkin.

Narysjkin er den mektige sjefen for den russiske utenlandsetterretningen.

Putins talsmann har advart

Etterretningssjefen etterlyser nå mer sunn fornuft og vilje til forhandling fra vestlige ledere.

– Uttalelser som dette gjør meg trist, sier han.

Russlands etterretningssjef Sergej Narysjkin. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP)

Kremls talsmann Dmitrij Peskov har også uttalt seg om utspillet fra president Macron. Peskov sa at det faktum at man i det hele tatt diskuterer å sende soldater er et viktig nytt element. Han mener at det vil føre til en direkte konflikt mellom Russland og Nato.

– Skulle det være tilfellet, trenger vi ikke snakke om sannsynlighet, men om uunngåelighet, sa Peskov nylig.

Dmitrij Peskov er talsmann for Kreml og Vladimir Putin. (SPUTNIK/Reuters)

Tror på konflikt mellom Nato og Russland

Narysjkins uttalelser kommer også i kjølvannet av et utspill fra USAs forsvarsminister Lloyd Austin, som tror Nato vil komme i konflikt med Russland hvis Ukraina taper krigen. Austins uttalelser fikk Kreml til å steile.

– Jeg tror Austin har rett, i betydningen av at dersom Russland vinner så vil det ha betydning langt utover Ukraina. Det vil bety at rå makt vinner fram, noe som vil si at vi lever i en annen verden enn den regelbaserte. Putin og andre autoritære ledere vil da helt sikkert føle seg styrket. De vil fortsette presset mot Europa og andre demokratier, enda mer enn de allerede gjør gjennom cyberoperasjoner, påvirkning og sabotasje, sa forsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen om Austins utspill.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

Kilder: FN, The New York Times, FN

