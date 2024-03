Separatistleder Puigdemont vil bli leder i Catalonia

Puigdemont har levd i Belgia etter det mislykkede forsøket om å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

– Jeg har bestemt meg for å stille i det neste valget i Catalonias nasjonalforsamling, sa han til tilhengere av ham i Elne sør i Frankrike torsdag.

I slutten av februar åpnet en spansk domstol etterforskning av ham for terrorlovbrudd. Noen uker senere godkjente Spania en omstridt lov om amnesti for katalanere, noe som kan bety at Puigdemont blir benådet.

Hvis han blir valgt, sier Puigdemont at han kommer til å reise hjem, uansett hva.

– Selv om amnestiloven ikke har trådt i kraft, kommer jeg til å returnere til Spania, sier han.

– Vil avslutte det vi startet i 2017

Forsøket i 2017 på å løsrive regionen Catalonia fra resten av Spania er den største krisen i moderne spansk politikk.

Puigdemont ble kjent verden over da han var sjef for den regionale regjeringen i Catalonia, og da hans regjering avholdt en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet – som ble fulgt av en uavhengighetserklæring.

Spania svarte med å sparke Puigdemont og regjeringen hans og tok midlertidig direkte kontroll over den velstående nordøstlige regionen.

– Min førsteprioritet er å avslutte det vi startet i 2017 med suksess, sier Puigdemont torsdag.

Reiste fra fengselsstraff

Etter det mislykkede løsrivelsesforsøket ble ni katalanske separatistledere, inkludert Puigdemonts tidligere ministre, pågrepet og fengslet i 2019. De ble riktignok benådet av Sanchez etter hvert.

Men Puigdemont og flere andre hadde allerede flyktet fra Spania, og den tidligere lederen flyttet til den belgiske bydelen Waterloo sør for Brussel.

Puigdemont leder det uforsonlige partiet Junts. Kravet fra Junts er at Puigdemont skal stå øverst på listen over dem som kan returnere til Spania uten å frykte rettsforfølgelse i forbindelse med amnestiloven. Uten en tilfredsstillende garanti vil ikke Junts stemme for Sanchez i nasjonalforsamlingen.

