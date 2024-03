Øyenvitner i Gaza: Lik i gatene rundt Shifa-sykehuset

Flere bolighus rundt sykehuset oppgis å ha blitt bombet, og en medisinstudent ved sykehuset advarer om at pasienter og ansatte verken har tilgang til mat, vann eller strøm.

Det israelske militæret (IDF) opplyste onsdag at i alt 90 bevæpnede palestinere er drept i operasjonen mot sykehuset, og at 160 er tatt til fange og brakt til Israel for avhør.

Bilder som er delt på X/Twitter av en journalist fra Times of Israel, viser hvordan israelske soldater fører bort menn med bind for øynene og stuer dem sammen på et lasteplan.

Dagen før oppga IDF at 50 var drept og 180 pågrepet. IDF omtaler de drepte som «terrorister» og hevder samtidig at raidet mot sykehuset ble gjennomført slik at verken pasienter, helsepersonell, andre sivile eller medisinsk utstyr er ødelagt.

Pasienter og flyktninger

Hamas avviser at noen fra dem er blant de drepte ved sykehuset og sier at de israelske soldatene har drept pasienter og internt fordrevne som hadde søkt tilflukt der.

– Den israelske okkupasjonshæren sprer løgn og bedrag for å rettferdiggjøre sine pågående brudd på folkeretten, sier lederen for Hamas-bevegelsens informasjonskontor i Gaza, Ismail al-Thawabta.

– Det som skjer på Shifa-sykehuset er en krigsforbrytelse og ledd i de israelske okkupantenes folkemord, sier Hamas-regjeringens tidligere helseminister Basem Naim.

Eksplosjoner og skyting

En av de flere hundre palestinerne som har søkt tilflukt på Shifa-sykehuset, Saleh Abu Sakran, forteller til nyhetskanalen Al-Jazeera hvordan bygningen han befant seg i, ble angrepet tirsdag.

– De sa at vi skulle ta av oss klærne og gå ned til sykehusets bakgård. De flyttet oss til et bolighus ved siden av sykehuset og avhørte oss, sier han.

Palestinske øyenvitner har beskrevet store eksplosjoner og skyting i nærheten av sykehuset. Det tyrkiske nyhetsbyrået Anatolia viser til øyenvitner som har fortalt at flere titall lik ligger strødd i gatene rundt sykehuset.

Ifølge Al Jazeera har israelske luftangrep lagt minst tre bolighus i grus i nærheten av sykehuset, og mange skal være såret.

Journalister tatt til fange

Tirsdag meldte nyhetskanalen at en av deres ansatte ble mishandlet og tatt til fange av israelske soldater i tolv timer. Onsdag ble det meldt at ytterligere en Al Jazeera-reporter er tatt til fange på sykehuset.

Sykehuset er i utgangspunktet det største på Gazastripen. Fram til nå har sykehuset vært delvis i drift, men nå skal det være umulig å gi helsehjelp ved sykehuset.

En medisinstudent ved sykehuset, Ezz El-Din Lulu, har i et innlegg på Instagram bedt om at noen griper inn for å hindre at sykehuset blir forvandlet til en massegrav. I en video som ble publisert mandag, sier han at alle som beveger seg rundt på sykehuset, risikerer å bli skutt av israelske snikskyttere.

– Vi kan ikke gå ut og behandle de sårede, og heller ikke bevege oss rundt. Noen familier gikk ut og ble angrepet og drept, sier han i uttalelsen, som blant annet er gjengitt av CNN.

– Nytt angrep mot nødhjelp

IDF har opplyst at spesialstyrker støttet av infanteri og stridsvogner rykket inn i sykehuset mandag morgen. Israel hevder at sykehuset blir brukt av militante palestinere, noe som er blitt avvist av palestinsk helsepersonell.

Ifølge en Al Jazeera-reporter i Rafah helt sør i Gaza ble enda en hjelpekolonne med nødhjelp angrepet tirsdag kveld. Over 20 personer oppgis å ha blitt drept, og sårede skal ifølge opplysningene fortsatt ligge igjen på stedet onsdag morgen.

Verdenssamfunnet har i lang tid advart mot at en sultkatastrofe er nær forestående, og at svært mange av Gazas barn allerede er kraftig underernært, noe som kan gi dem varige men, både fysisk og kognitivt.

